Rose już w Cavs – ciekawe, ale Irvingiem nie będzie

Derrick Rose za jedyne 2.1 miliona dolarów zagra najbliższy sezon w Cleveland. Kibice Cavs nie skaczą jednak do góry, bardziej żałując odejścia Kyrie’ego Irvinga.

Derrick Rose jako uzupełnienie składu wicemistrzów NBA brzmiał całkiem ciekawie. Derrick Rose jako pierwsza jedynka w miejsce Irvinga to jednak poważny zjazd. Jedyną pozytywną informacją dla fanów z Ohio jest cena – najlepszy gracz ligi sprzed 6 lat zgodził się grać dla Cavs za ligowe minimum dla weterana z jego dorobkiem, czyli 2.1 mln dolarów.

Rose zdobywał w minionych rozgrywkach średnio 18,0 punktu oraz 4,4 asysty dla New York Knicks. Statystycznie nawet nieźle, ale co z tego, jeśli zespół nie wygrywał i wzbudzał raczej śmiech niż podziw? Także dzięki Rose’owi, któremu w styczniu zdarzyło się opuścić mecz bez poinformowania klubu.

Całą optykę zmieniły oczywiście wieści sprzed kilku dni, o tym, że Kyrie Irving ma już dosyć bycia kimś drugim w drużynie, długo po LeBronie i żąda transferu. Cavs czeka w efekcie poważniejsza przebudowa, niż mogło się wydawać. Rose ma dopiero 28 lat, ale zarówno roczny kontrakt “na chwilę”, jak i coraz mocniejsze plotki o odejściu Jamesa sugerują, że zatrudnienie nowego MVP ligi nie jest elementem jakiejkolwiek strategii klubu z Cleveland.

