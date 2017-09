Rosja rośnie – Aleksiej Szwied rozmontował Chorwację

27 punktów, 12 asyst, ale przede wszystkim znakomite czytanie obrony rywali – Aleksiej Szwied poprowadził Rosję do wyraźnej wygranej w 1/8 finału. Chorwaci trzymali się tylko do przerwy, przegrali 78:101.

W środę Rosjanie zagrają w ćwierćfinale z Grecją – rozpędzoną, ze świetnym ostatnio Kostasem Sloukasem. Rywalizacja Aleksieja Szwieda z greckim rozgrywającym zapowiada się pasjonująco.

W niedzielę mecz Rosji z Chorwacją zaczął się świetnie, od popisów gwiazd. Szwied zdobył 11 punktów w pięć minut, ale od początku gonił go Bojan Bogdanović – obaj trafiali po swoich ulubionych rzutach z dystansu, ale też po błyskotliwych wejściach. Pierwsze fragmenty meczy zapowiadały piękne widowisko i tak było.

Mecz toczył się w dobrym tempie, przy płynnym ataku, ale i solidnej obronie. Gdy wystrzelał się Szwied, dla Rosjan punktować zaczął Andriej Zubkow, a u Chorwatów skuteczny pod koszem był Luka Zorić. Pierwszą połowę punktami z powietrza zakończył Timofiej Mozgow i Rosja prowadziła 46:42.

Na początku drugiej części Rosjanie szybko podwyższyli przewagę, a na dodatek wypchnęli Chorwatów daleko za linię trójek, gdzie skutecznie podwajali też Bogdanovicia. Gorszy dzień miał w niedzielę Dario Sarić (3/14 z gry!) i Szwied, którego po przekazaniach często pilnowali wyżsi gracze, stopniowo budował przewagę.

W 26. minucie, po serii trafień swojego lidera, Rosjanie wygrywali już 61:49, a Chorwatom brakowało lidera. Sarić nie mógł się przełamać, w najważniejszym momencie zniknął Bogdanović, czwarty faul popełnił Zorić. Przewaga Rosjan rosła.

I w czwartej kwarcie już nic się nie zmieniło. Spokojnie, mądrze grający Rosjanie wypunktowali Chorwatów i wyrzucili ich z turnieju.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

