Rośnie forma Balcerowskiego – double-double na Kanarach

Średnio 10,7 punktu oraz 9,8 zbiórki miał 17-letni gracz Herbalife Gran Canaria w czterech ostatnich meczach czwartoligowych rezerw. To dużo lepsze osiągnięcia niż na początku sezonu.

Aleksander Balcerowski, powoływany ostatnio do szerokiej kadry reprezentacji Polski wysoki skrzydłowy, pod koniec 2017 roku zadebiutował w ACB i EuroCup, ale najczęściej występuje w lidze EBA, czyli na czwartym poziomie rozgrywek w Hiszpanii. Mierzący 215 cm wzrostu gracz w 17 meczach tego sezonu notował w rezerwach Herbalife po 6,7 punktu oraz 5,6 zbiórki na mecz.

Dlatego warto odnotować, że w styczniu jest zdecydowanie bardziej produktywny – przeciwko rezerwom Realu miał 14 punktów i 8 zbiórek, a w meczach z Isover Basket Azuqueca oraz Globalcaja Quintanar zaliczał double-double (11 punktów i 14 zbiórek oraz 11+11).

Styczniowe średnie Balcerowskiego to 10,7 punktu oraz 9,8 zbiórki, a warto przypomnieć, że na samym początku 2018 roku nastolatek znów uczestniczył w Adidas Next Generation Tournament pod egidą Euroligi. W czterech meczach turnieju dla drużyn do lat 18 wychowanek Górnika Wałbrzych zaliczał średnio po 12,6 punktu oraz 6,0 zbiórki i był bohaterem większego artykułu na stronie turnieju.

A w IV lidze hiszpańskiej występuje także Andrzej Pluta jr. Syn byłego reprezentanta Polski jest najlepszym strzelcem rezerw Betisu Sewilla – średnio zdobywa po 18,5 punktu, trafia 41 proc. trójek. W styczniu, w trzech spotkaniach, notował po 20,0 punktu przy skuteczności 29 proc. za trzy (10/34).

ŁC

