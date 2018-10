Rosyjska szkoła we Włocławku – Anwil przegrywa z Nowogrodem

Za dużo otwartych rzutów z dystansu dostali od Anwilu rywale w środowym meczu Ligi Mistrzów. Niżny Nowogród wygrał we Włocławku z Anwilem 93:82. Nie pomogło 28 pkt. Walerija Lichodeja.

Tak mocnej drużyny rywala we Włocławku nie widziano od lat. Bardzo dobrze, twardo broniący Rosjanie zupełnie odcięli Anwilowi możliwość rzucania za 3 punkty. Gospodarze przez pierwsze minuty próbowali grać przez Jakuba Parzeńskiego, ale nie przynosiło to żadnych efektów.

Niżny Nowogród, bardzo inteligentnie prowadzony na boisku przez Kendricka Perry’ego, trafiał za to bezlitośnie – goście zaczęli od 7/9 z dystansu. Prowadzili 21:12, a w pewnym momencie nawet już 45:23.

W grającym zbyt statystycznie Anwilu z obroną gości radzili sobie w zasadzie wyłącznie dwaj gracze. Walerij Lichodej zagrał perfekcyjne 20 minut – 16 punktów, 5/5 z gry, 6/6 z wolnych. Kilka dobrych, indywidualnych akcji pokazał Chase Simon i po małym zrywie tuż przed przerwą, było „tylko” 36:45.

Po przerwie zobaczyliśmy dużo lepszy Anwil, nawet jeśli kilka razy na początku Vladimir Dragicević ograł Parzeńskiego. Dużo lepsza obrona i dobre akcje Simona pozwalały niwelować straty. Zrobiło się już nawet tylko 57:58, ale wówczas włocławianie kilka razy zagapili się na obwodzie, co skończyło się 3 celnymi trójkami z rzędu dla gości. I znów było 10 pkt. straty.

W ostatniej kwarcie tego dystansu nie udało się już odrobić – poza doskonale grającym Lichodejem (28 pkt., 9/11 z gry) , Anwilowi brakowało skuteczności zza łuku (3/16, 18 %). Rosjanie dla odmiany trafili bardzo dobre 12/22, zdecydowanie zbyt często rzucając z otwartych pozycji. Zdecydowanie wygrali też walkę o zbiórki i w efekcie wywieźli z Włocławka zasłużone zwycięstwo.

Anwil zaczyna zatem rywalizację w Lidze Mistrzów od bilansu 1-1. W najbliższy wtorek zagra wyjazdowy mecze we Włoszech – z Sidigas Avellino.

