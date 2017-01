Rudy Gobert i czysta demolka pod koszami!

27 punktów i 25 zbiórek zaliczył Francuz w meczu z Dallas Mavericks. Jego Utah Jazz wygrali 112:107 po dogrywce, a środkowy z Salt Lake City potwierdził, że jest ostatnio w rewelacyjnej formie.

To pierwszy taki mecz w tym sezonie NBA, by jeden zawodnik zdobył przynajmniej 25 punktów i 25 zbiórek. W poprzednich rozgrywkach były tylko trzy takie spotkania – dwa zaliczył Andre Drummond, a jedno Dwight Howard.

Zresztą od 2000 roku meczów z takimi zdobyczami było ledwie 17 i właśnie Howard z Drummondem zaliczyli po trzy takie występy.

Teraz do wąskiego grona dołącza Francuz, który ostatnio jest w świetnej formie – w trzech poprzednich spotkaniach Gobert notował po 21,3 punktu oraz 20,3 zbiórki. Trafił 23 z 32 rzutów z gry, zaliczył 8 bloków.

Na marginesie trzeba wspomnieć, że Francja znów będzie rywalem Polaków na EuroBaskecie. Pod koszami nie będzie łatwo.

Obie piątkowe zdobycze Goberta – 27 punktów i 25 zbiórek – to jego rekordy kariery. Pewne rzeczy wychodziły mu nawet wtedy, gdy nie wychodziły – w dogrywce, gdy Mavs prowadzili 107:104 na niespełna dwie minuty przed końcem, Francuz stanął na linii rzutów wolnych, ale spudłował oba rzuty. Jednak po drugim piłka do niego wróciła, Gobert podał na skrzydło, a Joe Johnson doprowadził trójką do remisu.

Poza Francuzem w Jazz dobre spotkanie rozegrał Gordon Hayward (26 punktów), a dla Mavericks 19 punktów zdobył Harrison Barnes. Dirk Nowitzki skończył spotkanie z ledwie trzema oczkami, miał 1/13 z gry.

Utah Jazz wygrali piąty mecz z rzędu, z bilansem 28-16 są na piątym miejscu na Zachodzie.

