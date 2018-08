Rusłan Patejew – Legia sięga na Wschód

Rosyjski środkowy, w ostatnich latach daleki rezerwowy w słynnych Chimkach Moskwa, został nowym zawodnikiem Legii. To drugi nowy obcokrajowiec, po Białorusinie Romanie Rubinshteinie.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Rusłan Patejew (28 lat, 213 cm) to już doświadczony rosyjski center, który karierę rozpoczynał od gry w NCAA, na uczelni Arizona State. Od sezonu 2013/14 był zawodnikiem Chimki Moskwa, czyli klubu, w którym pracował Tane Spasev, obecny trener Legii.

Patajew grywał w młodzieżowych reprezentacjach Rosji, wystąpił też na seniorskim EuroBaskecie w 2015 roku (wideo poniżej). Z Chimkami na koncie występy w lidze i europejskich pucharach, a nawet w Eurolidze. Trzeba jednak zauważyć, że w poważniejszych rozgrywkach bywał zwykle zawodnikiem z końca ławki rezerwowych.

W ubiegłym sezonie w lidze VTB zaliczył jedynie 6 występów, notował średnio 2.5 punktu oraz 1.8 zbiórki na mecz. W lidze rosyjskiej, w drużynie rezerw Chimek, grywał po 20 minut na spotkanie, notował 11.2 punktu oraz 6.1 zbiórki, trafiał 59.5% rzutów z gry oraz 76.9% wolnych.

– Znam Ruslana z czasów, kiedy pracowałem w Chimkach. Już wtedy był bardzo pracowity, zawsze grał i trenował na 100 procent swoich możliwości. Jego charakter sprawia, że potrafi się poświęcić koszykówce. Potrafi korzystać ze swoich warunków fizycznych, dzięki nim będzie dla nas ogromnym wzmocnieniem w strefie podkoszowej. Da nam też wiele dodatkowych opcji w obronie, a także przy rozgrywaniu akcji pick&roll – powiedział Tane Spasev, cytowany przez oficjalną stronę klubu z Warszawy.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>