Russell Wesbrook – tak się wygrywa mecze!

Na ostatnią akcję została już tylko sekunda, ale gwiazdor Thunder nie potrzebował więcej czasu. Trafił trójkę równo z syreną, a zespół z Oklahomy wygrał w Sacramento 110:107.

Thunder byli w kłopotach, Kings wrócili do meczu, choć przegrywali już 23 punktami. Po rzucie Justina Jacksona był remis 107:107. Goście po przerwie na żądanie zaskoczyli obronę Sacramento, wyprowadzając Westbrooka na zadziwiająco czystą pozycję, a ten wiedział, co zrobić – po dobrym podaniu Carmelo Anthony’ego.

Russell zaliczył w tym meczu jeszcze jedno triple – double, notując już po 3 kwartach 10 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst, skończył cały mecz z 17 oczkami. Piszemy „po 3 kwartach” ponieważ w ostatniej części awarii uległ system ze statystykami w Sacramento. Jak widać, także w NBA zdarzają się takie przypadki.

Jeśli chodzi o wielki rzut Westbrooka na koniec meczu, to o żadnej awarii nie mogło być mowy: