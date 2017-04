Russell Westbrook – 51 punktów, ale klapa w końcówce

Rekordowe triple-double w play-off z 13 asystami i 10 zbiórkami okazało się zbyt małym dorobkiem, by pokonać Houston Rockets. To James Harden i spółka prowadzą 2-0, seria przenosi się do Oklahoma City.

Wiadomo było, że Russell Westbrook musi się wznieść na wyżyny, by jego Thunder powalczyli o awans z Rockets, ale teraz wiadomo, że tu naprawdę trzeba czegoś ekstra – większego wsparcia kolegów, no i perfekcji od początku do końca. Bo w środę Westbrook grał wyśmienicie, ale jednak do czasu – w czwartej kwarcie miał tylko 4/18 z gry.

W czwartej kwarcie, w której Rockets odlecieli rywalom – wcześniej to był zupełnie inny mecz niż spotkanie nr 1. Tym razem to Thunder prowadzili, momentami – także w trzeciej kwarcie – mieli nawet o kilkanaście punktów więcej. Jednak w końcówce, gdy Westbrookowi zabrakło skuteczności i pary, Rockets wyszli na prowadzenie i je utrzymali.

Kluczowy moment ostatniej kwarty, to zryw 10:0 od stanu 104:104. Ważne trójki trafili wtedy Patrick Beverley i Eric Gordon, Westbrook spudłował w tym czasie trzy rzuty. Gdy trafił w końcu trójkę na 107:114, do końca pozostawała nieco ponad minuta. Gwiazdor Thunder dorzucił kilka punktów, ale Rockets nie dali już sobie odebrać wygranej.

James Harden zdobył w tym meczu 35 punktów, miał 8 asyst i 7 strat. Trafił tylko 7 z 17 rzutów z gry, ale miał za to 18/20 z wolnych. No i miał wsparcie kolegów – 22 punkty rzucił Gordon, 21 dodał inny rezerwowy Lou Williams. Obaj trafili 8 z 14 rzutów z gry.

Thunder? Poza Westbrookiem, który miał 17/43 z gry (2/11 za trzy) oraz 15/18 z wolnych, 12 punktów zdobył Andre Roberson, a po 11 Victor Oladipo i Doug McDermott. Goście zdecydowanie wygrali walkę o zbiórki i mieli mniej strat, jednak pudłowali masę rzutów – trafili tylko 41 proc. rzutów, podczas gdy Rockets wykorzystali 48 proc. prób.

Środowe wyniki play-off:

Washington Wizards – Atlanta Hawks 109:101, stan rywalizacji 2-0

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 110:81, stan rywalizacji 2-0

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 115:111, stan rywalizacji 2-0

