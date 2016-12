Russell Westbrook – czwarta kwarta większa niż triple-double

20 punktów, z czego 15 ostatnich dla zespołu – tak rozgrywający OKC zakończył spotkanie w Bostonie. Thunder wygrali 117:112, a on miał kolejne imponujące triple-double: 45 punktów, 11 zbiórek, 11 asyst.

Czwarta kwarta była fascynującym popisem gwiazd – Thunder prowadzili po 36 minutach 88:79, ale Isaiah Thomas w niespełna trzy minuty zdobył 10 punktów, w po dwóch kolejnych miał na koncie już 15 i Celtics doprowadzili do remisu 96:96.

Wtedy do gry wkroczył Russell Westbrook.

W ostatnich trzech minutach meczu, od stanu 104:102 dla gospodarzy, lider Thunder rzucił już wszystkie punkty dla swojej drużyny. Dwa wejścia z faulem, dwie podcinające skrzydła trójki w odstępie 27 sekund, rzuty wolne po taktycznych faulach w końcówce.

15 punktów z rzędu w kluczowym momencie, 20 w czwartej kwarcie, 45 w całym meczu.

To był kolejny wielki mecz Westbrooka – trzeci kolejny z ponad 40 zdobytymi punktami, 14. z triple-double w tym sezonie. Już nawet nie trzeba przypominać, że ze średnimi 31,3 punktu, 10,5 zbiórki oraz 10,8 asysty Russ zmierza po pierwsze średnie triple-double w całym sezonie od czasu Oscara Robertsona w rozgrywkach 1961/62.

Przy okazji ciekawostka – Westbrook zakończył serię Celtics, którzy przez 230 spotkań unikali triple-double w drużynie rywala. Była to najdłuższa taka seria w NBA, a trwała od 22 stycznia 2014 roku i występu Johna Walla z Washington Wizards.

Thunder mają obecnie bilans 18-12 i zajmują szóste miejsce na zachodzie NBA. Celtics mają 17-13 i są na trzeciej pozycji w Konferencji Wschodniej.

