Russell Westbrook po operacji – opuści początek sezonu?

Kibice Thunder zapewne z trudem mogą sobie wyobrazić ich drużynę bez lidera, ale na to się zanosi. Russel Westbook przeszedł zabieg kontuzjowanego kolana i ma pauzować przez minimum miesiąc.

Back on the Court – najlepszy sprzęt na nowy sezon! >>

Russell Westbrook przeszedł artroskopię kolana, po tym, gdy w trakcie ostatnich treningów zaczął odczuwać „sztywnienie”. Lekarze z Oklahomy uznali, że lepiej będzie dokonać prewencyjnego zabiegu, niż mieć do czynienia z ewentualnymi, poważniejszymi problemami w trakcie wyczerpującego sezonu.

Jak informują Thunder, decyzja o powrocie do gry bądź dalszej rehabilitacji Westbrooka zapadnie za „ok. 4 tygodnie”. Oznacza to, że lider zespołu opuści cały okres przygotowawczy i mecze preseason. Oficjalny sezon NBA Oklahoma zaczyna 16 października meczem z Golden State Warriors. Teoretycznie jest możliwe, że zawodnik będzie gotowy na inaugurację, ale według nieoficjalnych źródeł ESPN, realny jest scenariusz, w którym opuści trochę meczów na początku sezonu.

Thunder uspokajają, że nie widzą żadnych powodów do niepokoju, ale media przypomniały natychmiast, że to jest to samo prawe kolano, które Westbrook miał poważnie kontuzjowane po pamiętnym zderzeniu z Patrickiem Beverleyem w 2013 roku – przeszedł wówczas 3 operacje na przestrzeni 9 miesięcy.

Nieobecność pierwszego rozgrywającego w Oklahomie to zatem na pewno nieoczekiwana szansa dla Dennisa Schroedera, aby potwierdzić realną przydatność. Niemiecki rozgrywający latem pojawił się w drużynie z OKC, po wymianie z udziałem Carmelo Anthony’ego.

Back on the Court – najlepszy sprzęt na nowy sezon! >>