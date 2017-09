Russell Westbrook z tłustym rekordem – kontrakt na 205 mln dolarów

MVP poprzedniego sezonu zarobi tyle pieniędzy przez kolejne pięć sezonów. To najwyższa umowa w historii NBA – Stephen Curry w lipcu dostał 201 mln za pięć lat.

To są buty Russella Westbrooka – sprawdź >>

Nowy kontrakt Russella Westbrooka wejdzie w życie w sezonie 2018/19. Razem z 28 mln dol., które rozgrywający Oklahoma City Thunder zarobi w nadchodzących rozgrywkach, gracz ma zagwarantowane 233 mln przez najbliższe sześć lat.

Westbrook ma 28 lat i historyczny sezon za sobą – został wybranym MVP po tym, jak notował średnie triple-double (31,6 punktu, 10,7 zbiórki, 10,4 asysty). Jego wyścig z kolejnymi rekordami MVP był jednym z motywów przewodnich rozgrywek.

Teraz on i Thunder też będą na pierwszym planie – do Westbrooka w Oklahoma City dołączyli przecież Paul George oraz Carmelo Anthony. Będzie, co oglądać!