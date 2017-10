Rusza Damian Kulig – na początek Fenerbahce

To będzie trzeci sezon reprezentanta Polski w Turcji, trzeci w nowym zespole. Klub, Banvit Bandirma, jest ten sam, ale skład został kompletnie przebudowany.

NBA, PLK – obstawiaj na Unibet i wygrywaj kasę! >>

W minionym sezonie Banvit niespodziewanie zdobył Puchar Turcji, dotarł też do finału Ligi Mistrzów, walczył w ćwierćfinale play-off tureckiej Superligi. Ale po tak świetnym roku stracił praktycznie cały zespół.

Jordan Theodore (18,4 punktu oraz 7,2 asysty) odszedł do EA7 Armani Mediolan. Gediminas Orelik (15,1 punktu i 5,7 zbiórki) przeszedł do Umana Reyer Wenecja. Wypożyczony z Anadolu Efesu Furkan Korkmaz (10,8 punktu) wyjechał do Philadelphia 76ers. Odeszli też Jeremy Chappell, Edo Murić i Can Mutaf.

Z podstawowej rotacji w zespole Saso Filipovskiego ostali się tylko środkowi – mistrz Europy Gasper Vidmar oraz Damian Kulig.

Kto zagra obok nich? Stary znajomy Filipovskiego i Kuliga ze Zgorzelca Tony Taylor (po dobrym sezonie w Jeniseju Krasnojarsk w VTB), podkoszowy Angelo Caloiaro (11,9 punktu oraz 6,5 zbiórki w Demir IBB, 13. zespole Turcji), skrzydłowy Adonis Thomas (11,3 punktu w Avelino), strzelec Jake Odum (15,3 punktu oraz 5,7 asysty w s.Oliver Wurzburg).

Jeśli Filipovski zdoła szybko nastroić swój zespół na firmową, zespołową defensywę oraz znajdzie lidera wśród nowych koszykarzy (Odum?), Banvit znów może być groźny i powalczyć w Turcji oraz Lidze Mistrzów. Na razie jest jednak wielkim znakiem zapytania.









Odwrotnie niż Fenerbahce, pierwszy ligowy rywal Banvitu, który podejmie zespół z Bandirmy w sobotę – mistrz Euroligi stracił oczywiście Bogdana Bogdanovicia i Ekpe Udoha, którzy odeszli do NBA, ale poza nimi zachował trzon składu, który wzmocnił Bradem Wanamakerem, Sinanem Gulerem, Marko Guduriciem, Nicolą Mellim czy znanym z NBA podkoszowym Jasonem Thompsonem.

Fenerbahce już w środę pokazało moc – spotkanie właśnie z Banvitem o Puchar Prezydenta, czyli o Superpuchar między mistrzem i zdobywcą pucharu, wygrało 75:64. I to bez Bobby’ego Dixona i Nikoli Kalinicia: swoje zrobili Jan Vesely i Luigi Datome.

Kulig dla Banvitu zdobył 6 punktów. W minionym sezonie Polak miał średnio 8,5 zbiórki i 4,8 zbiórki grając w lidze po średnio 21 minut.

ŁC

NBA, PLK – obstawiaj na Unibet i wygrywaj kasę! >>