Rusza kadra U20 – skąd te braki w składzie?

W niedzielę w Zakopanem pierwsze zgrupowanie przed lipcowymi mistrzostwami Europy U20 dywizji B w Rumunii rozpoczyna reprezentacja Polski. Niestety w niepełnym składzie, gdyż niektórzy zawodnicy z gry w kadrze zrezygnowali.

Na konsultację powołanych zostało 16 zawodników, z których trenerzy wybiorą trzon kadry. W Zakopanem zabraknie jeszcze Marcela Ponitki, który do drużyny dołączy (za pozwoleniem trenerów) po Adidas Eurobasket Camp w Treviso. Poza nimi raczej nikt inny do kadry nie trafi – ograniczony czas powoduje, że trenerzy nie mają czasu na zbyt wiele eksperymentów.

Ogromnym osłabieniem będzie brak Macieja Bendera, który postanowił nie wracać w okresie letnim do Europy. – Powiadomił mnie o tym zaraz po mojej nominacji na głównego trenera – mówi nam wracający do pracy z kadrami młodzieżowymi po 6-letniej przerwie Tomasz Niedbalski, główny trener kadry U20. – Maciek miał być jednym z filarów tej kadry. Jednak latem nadrabia program szkolny na swojej uczelni. W jego sprawie mocno zaangażował się trener seniorów Mike Taylor, bez efektów. Niestety, brak współpracy z amerykańskimi uczelniami oraz brak chęci występów w reprezentacji to coraz wyraźniejsza tendencja, a my nie jesteśmy koszykarską potęgą, żebyśmy mogli sobie pozwolić na brak jednego czy drugiego gracza.

W Rumunii nie zagra też Bartłomiej Pietras (Estudiantes Madryt). – On z kolei tłumaczenia miał różne… raz niedoleczone kolana, raz brak możliwości stawienia się na badania oraz stanowisko klubu. Martwi mnie to, bo takie zachowanie nie powinno mieć miejsca. Takich problemów nie było w sławetnym roczniku 93. Tam wszyscy najlepsi zawodnicy stawiali się na zgrupowania, dwukrotnie grając w dywizji B w najstarszej kategorii wiekowej – mimo, że to był zespół z aspiracjami na walkę o medale w swoim roczniku. Uważam, że nasza federacja powinna wypracować twarde stanowisko w tej sprawie – mówi trener Niedbalski.

Pod ich nieobecność siłą reprezentacji powinna być… drużyna. Niedbalski ma niewielkie pole manewru i mało czasu, żeby stworzyć zespół grający o awans do dywizji A. To będzie czas, żeby chwalony za grę w PLK w ostatnim sezonie Ponitka czy I-ligowy duet podkoszowych Aleksander Dziewa – Szymon Kiwilsza pokazali swoją wartość na tle europejskich rywali.

Zanim jednak Polacy zaczną walkę w ME, rozegrają kilka spotkań sparingowych (pierwsze w przyszły weekend z Białorusią). Turniej dywizji B, w której w tym sezonie grają m.in. Rosja czy Chorwacja, zostanie rozegrany w Oradei (Rumunia) w dniach 14-23.07.2017. W pierwszej fazie Polacy zagrają z Belgią (14.07), Finlandią (15.07), Białorusią (16.07) i Armenią (18.07). Do dywizji A awansują trzy najlepsze drużyny.

Kadra U20 (pierwsze zgrupowanie w Zakopanem):

PG: Michał Jędrzejewski (GTK Gliwice / WKK Wrocław), Michał Kierlewicz (Znicz Basket Pruszków), Jakub Kobel (WKK Wrocław), Jakub Musiał (Śląsk Wrocław)

SG: Karol Kamiński (Asseco Gdynia), Szymon Ryżek (Biofarm Basket Junior Poznań), Michał Samsonowicz (SMS PZKosz Władysławowo / Biofarm Basket Junior Poznań)

SF: Daniel Gołębiowski (SMS PZKosz Władysławowo / Wilki Morskie Szczecin), Michał Kolenda (Trefl Sopot), Karol Majchrzak (GBA Academy Praga, Czechy), Tomasz Żeleźniak (Śląsk Wrocław)

PF: Mikołaj Czyż (SMS PZKosz Władysławowo / UKS GIM92 Warszawa), Michał Kołodziej (Asseco Gdynia), Mikołaj Kurpisz (Biofarm Basket Junior Poznań)

C: Aleksander Dziewa (Śląsk Wrocław), Szymon Kiwilsza (AZS Koszalin)

Sztab trenerski:

Trener główny: Tomasz Niedbalski

Asystent trenera: Sebastian Potoczny

Asystent trenera: Bartosz Sikorski

Trener motoryki: Bartosz Pasternak

Fizjoterapeuta: Rafał Białek

Michał Świderski, @miswid, polishhoops.pl

