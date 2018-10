Rusza liga kobiet – Polkowice murowanym faworytem

Już dziś w pierwszym meczu sezonu Energa Basket Ligi Kobiet zagrają ARKA Gdynia i PGE MKK Siedlce. Żeńskie rozgrywki mają swojego wyraźnego faworyta, ale walka o medale zapowiada się bardzo ciekawie.

Sezon EBLK w końcu nadszedł. Patrząc na transfery, których dokonały kluby, nie mogę się już doczekać pierwszych spotkań. I mimo, że broniące mistrzowskiego tytułu CCC Polkowice (więcej na ich temat TUTAJ >>) wydają się być poza zasięgiem innych zespołów, tak walka o pozostałe miejsca na pudle zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Poza drużynami, które od lat są w czubie tabeli EBLK nie raz może nas zaskoczyć odmieniony zespół byłego szkoleniowca reprezentacji Polski- PGE MKK Siedlce. Wiele krwi napsuć mogą Pszczółki z Lublina, które co prawda straciły swoje liderki z poprzedniego sezonu, ale Wojciech Szawarski zbudował ciekawy zespół uzupełniając doświadczone zawodniczki takie jak Dajana Butulija, o głodne gry Julię Adamowicz i Magdalenę Szajtauer, które mimo młodego wieku już pokazały, że za minuty i zaufanie trenera potrafią odwdzięczyć się świetną postawą na parkiecie.

Silne i wyrównane ekipy zebrały drużyny z Gorzowa, Wisły, Gdyni, Wrocławia, Torunia czy Bydgoszczy. Jak widzicie, ścisk w tabeli murowany! Biorąc pod uwagę, że to kobiecy sport, a tym bardziej tak nieprzewidywalny, jak koszykówka, wszystko może się zdarzyć.

Mimo tak dobrze zapowiadającego się sezonu, 1. kolejka EBLK zdaje się nie dostarczy nam zbyt wielu emocji. Patrząc na zestawienia par rozpoczynających ekstraklasowe zmagania ciężko doszukać się spotkania, którego wynik mógłby oscylować wokół remisu i tym samym zaskoczyć w ostatecznym rozrachunku.

Są to oczywiście teoretyczne założenia, bo jak już nas historia nauczyła – nazwiska nie grają. Tutaj możemy przywołać mecz z 1. kolejki poprzedniego sezonu, gdzie skazane na porażkę Siedlce sensacyjnie pokonały Wisłę Kraków, a że historia lubi się powtarzać…

Hitem kolejki otwierającej sezon 2018/2019 miał być derbowy pojedynek pomiędzy Energą Toruń a Artego Bydgoszcz, jednak został on przełożony na 19.12.2018 r.

1. kolejka EBLK (w nawiasach transmisje)

ARKA Gdynia- PGE MKK Siedlce 04.10.2018 18:00 (Sportklub)

WISŁA CanPack Kraków- SUNREEF YACHTS Politechnika Gdańska 06.10.2018 17.00 (Wisła.tv)

ENEA AZS Poznań- 1KS ŚLĘZA Wrocław 06.10.2018 18.00 (tv.com.pl)

Pszczółka AZS UMCS Lublin- TS OSTROVIA Ostrów Wielkopolski 06.10.2018 19.00

CCC Polkowice – WIDZEW Łódź 07.10.2018 19.00 (TVP Wrocław).

Jan Delmanowski, @PulsBasketu

