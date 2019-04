Ruszają playoffy w PLK – znamy pary ćwierćfinałów!

Na początek hit Anwil vs. Stal, a także pojedynek Arki Gdynia z Legią Warszawa. Decydująca faza rozgrywek koszykarskiej ekstraklasy rusza już w najbliższy czwartek, 2 maja.

Serie ćwierćfinałowe rozgrywane są do 3 zwycięstw. 2 pierwsze mecze rozgrywane są na parkiecie drużyny wyżej rozstawionej, 2 kolejne na parkiecie drużyny niżej rozstawionej i piąty, decydujący, na parkiecie drużyny wyżej rozstawionej.

(1) Arka Gdynia – (8) Legia Warszawa

mecz 1 – 2 maja (czwartek)

mecz 2 – 4 maja (sobota)

mecz 3 – 7 maja (wtorek)

mecz 4* – 9 maja (czwartek)

mecz 5* – 12 maja (niedziela)

(2) Polski Cukier Toruń – (7) King Szczecin

mecz 1 – 3 maja (piątek)

mecz 2 – 5 maja (niedziela)

mecz 3 – 8 maja (środa)

mecz 4* – 10 maja (piątek)

mecz 5* – 13 maja (poniedziałek)









Stelmet Enea BC Zielona Góra (3) – (6) MKS Dąbrowa Górnicza

mecz 1 – 3 maja (piątek)

mecz 2 – 5 maja (niedziela)

mecz 3 – 8 maja (środa)

mecz 4* – 10 maja (piątek)

mecz 5* – 13 maja (poniedziałek)

(4) Anwil Włocławek – (5) Arges MBSlam Stal Ostrów Wlkp.

mecz 1 – 2 maja (czwartek)

mecz 2 – 4 maja (sobota)

mecz 3 – 7 maja (wtorek)

mecz 4* – 9 maja (czwartek)

mecz 5* – 12 maja (niedziela)

*jeśli będzie konieczny

