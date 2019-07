Ruszamy! Reprezentacja już trenuje przed Chinami (WIDEO)

Reprezentacja Polski, w poniedziałek, 29 lipca, rozpoczęła przygotowania do koszykarskich mistrzostw świata w Chinach. Pierwszy turniej towarzyski już od 8 sierpnia w Pradze.

Do pierwszego meczu na mistrzostwach świata już tylko nieco ponad miesiąc, więc większość reprezentacji rozpoczyna swoje przygotowania, również kadra Polski. Wyselekcjonowana przez trenera Mike’a Taylora grupa zawodników (za wyjątkiem Macieja Lampe) zjawiła się na zgrupowaniu w Wałbrzychu, które potrwa do 7 sierpnia.

W kolejnych dniach reprezentacja Polski rozegra turniej towarzyski w Pradze, gdzie rywalami będą Jordania, Tunezja i Czechy. Później rozegramy jeszcze 7 spotkań (turniej w Hamburgu, mecz z Holandią w Lublinie oraz sparingi w Chinach).

Pełny plan przygotowań reprezentacji Polski:

29.07 – 07.08: zgrupowanie w Wałbrzychu

08.08 – 12.08: turniej towarzyski w Pradze (mecze z Jordanią, Tunezją, Czechami)

15.08 – 19.08: turniej towarzyski w Hamburgu (mecze z Czechami, Niemcami, Węgrami)

21.08: mecz towarzyski z Holandią w hali Globus w Lublinie

24.08 – 27.08: turniej towarzyski w Chinach (mecze z Iranem, Nigerią, Czarnogórą)

31.08: rozpoczęcie mistrzostw świata w Chinach









Skład reprezentacji:

Rozgrywający: Łukasz Kolenda (Trefl Sopot), Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra), Kamil Łączyński (ostatnio Anwil Włocławek), Jakub Schenk (Polski Cukier Toruń), A.J. Slaughter (Real Betis Sewilla, Hiszpania)

Rzucający: Karol Gruszecki (ostatnio Polski Cukier Toruń), Mateusz Ponitka (Zenit St. Petersburg, Rosja)

Niscy skrzydłowi: Michał Sokołowski (Anwil Włocławek), Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania), Mathieu Wojciechowski (WKS Śląsk Wrocław)

Silni skrzydłowi: Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania), Aaron Cel (Polski Cukier Toruń), Tomasz Gielo (Iberostar Teneryfa, Hiszpania), Dariusz Wyka (Arka Gdynia)

Środkowi: Adam Hrycaniuk (Arka Gdynia), Damian Kulig (Polski Cukier Toruń), Dominik Olejniczak (Florida State, USA), Krzysztof Sulima (ostatnio Polski Cukier Toruń)

Na zgrupowanie nie dotarł Maciej Lampe (o jego zmianie klubu więcej TUTAJ>>), który zrezygnował z wyjazdu na mistrzostwa świata. Pojawił się za to, anonsowany wcześniej, Damian Kulig.

Od dziś przygotowujemy się do Mistrzostw Świata w Chinach w wałbrzyskim Aqua Zdroju 🏀🇵🇱#DawajPolska #KoszKadra pic.twitter.com/QbFl4JHmZr — KoszKadra (@KoszKadra) July 29, 2019