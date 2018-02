Ryan Harrow – najniższy wygrywa konkurs wsadów

Ryan Harrow z Rosy Radom okazał się najlepszy w Krüger&Matz Konkursie Wsadów, zorganizowanym przy okazji turnieju finałowego Puchar Polski. Drugie miejsce zajął Chavauhn Lewis ze Startu Lublin, a trzecie Karol Gruszecki z Polskiego Cukru.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>

Wszystkie najważniejsze elementy konkursu – zobaczycie na filmiku poniżej. Wyniki przedstawiały się następująco:

Runda kwalifikacyjna:

Filip Put (Asseco Gdynia): 30 + 11 = 41

Thomas Davis (Polpharma Starogard Gdański): 26 + 10 = 36

Karol Gruszecki (Polski Cukier Toruń): 32 + 31 = 63

Ryan Harrow (Rosa Radom): 35 + 34 = 69

Kacper Borowski (PGE Turów Zgorzelec): 30 + 31 = 61

Chavaughn Lewis (TBV Start Lublin): 35 + 30 = 65

Runda finałowa:

Gruszecki: 30 + 34 = 64

Lewis: 36 + 40 = 76

Harrow: 39 + 37 = 76

Dogrywka:

Lewis: 37

Harrow: 40