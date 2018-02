Ryzykowna zabawa Stelmetu – byle jakie początki meczów

Mistrzowie Polski w tym sezonie ligowym wygrali tylko 7 z 20 pierwszych kwart. Za często pozwalają rywalom złapać wiatr w żagle i stawiają się w trudnej sytuacji przez niedbałą grę w początkowych minutach.

Oczywiście, w końcowym rozrachunku liczą się wyłącznie wyniki po ostatniej kwarcie – najważniejsze jest, że Stelmet ma bilans 15-6 i trzecie miejsce w ligowej tabeli. Ale wyniki pierwszych kwart są nie tylko ciekawostką. Pokazują też sposób podejścia do meczów, poziom zaangażowania i koncentracji od pierwszego gwizdka. Potencjalnie słabsi rywale dostają szansę, aby uwierzyć, że faworyt faktycznie jest do ogrania i często zaczynają grać wyraźnie lepiej.

„Przecież zdążymy potem dogonić” – zapewne nie o taki rodzaj boiskowej pewności siebie chodzi Andrejowi Urlepowi.

Sprawdziliśmy. Wyniki w pierwszych 10 minutach meczów PLK w tym sezonie to: 7 wygranych pierwszych kwart, 2 zremisowane i aż 11 przegranych. Tendencja była wyraźna za kadencji trenera Gronka (miał nawet 6 przegranych początków meczów z rzędu), ale podobnie jest też u Urlepa. Wynik trzeba gonić nawet w przypadku wygranych ostatecznie spotkań.

W trakcie turnieju o Puchar Polski w Warszawie Stelmet pierwszą kwartę wygrał tylko z Legią. Strat z pierwszych minut w finałowym meczu z Polskim Cukrem, mimo zerwania się do gry i pościgu, odrobić się już nie udało.

Podczas meczów pucharowych, ale i ostatnich ligowych porażek, widać też było inny aktualny (chwilowy?) kłopot – nie wszyscy zawodnicy potrafią jeszcze radzić sobie z intensywną rotacją Urlepa. Słoweniec jest zwolennikiem stylu, który np. w Hiszpanii od dawna prezentuje Joan Plaza z Malagi. Jednego dnia możesz jako pierwszopiątkowy grać najdłużej w drużynie, drugiego w ogóle nie wyjść na boisko, a trzeciego być ważnym zmiennikiem ławki. Są zawodnicy (Vladimir Dragicević pozdrawia!), którzy gorzej wypadają w rolach, do których nie są przyzwyczajeni.

Stelmet posiada miażdżącą przewagą kadrową nad resztą konkurencji i zapewne trener Andrej Urlep poradzi sobie z kwestią koncentracji już od początków meczów. Ale przez takie lekceważące podejście zielonogórzanie stracili już całkiem sporo punktów i możliwe, że kluczowe rundy playoff będą przez to musieli zagrać bez przewagi własnego parkietu.

