Są piątki na Mecz Gwiazd – kogo weźmie LeBron?

Irving, DeRozan, James, Antetokounmpo i Embiid na Wschodzie oraz Curry, Harden, Durant, Cousins i Davis na Zachodzie – takie piątki wybrali kibice, media i koszykarze NBA. Teraz LeBron i Steph będą wybierać swoje składy.

Tegoroczny Mecz Gwiazd odbędzie się 18 lutego w Los Angeles w zmienionej formule – zostawiono tradycyjne mecze Wschód – Zachód, teraz wyselekcjonowani koszykarze sami podzielą się na dwie drużyny. Wybierać je będą gracze, którzy otrzymali najwięcej głosów na Wschodzie i Zachodzie, czyli LeBron James i Stephen Curry.

Pierwsze piątki, które wybierali fani, przedstawiciele mediów i koszykarze, NBA ogłosiła w czwartek.

Wschód:

Kyrie Irving

DeMar DeRozan

LeBron James

Giannis Antetokounmpo

Joel Embiid

Zachód:

Stephen Curry

James Harden

Kevin Durant

DeMarcus Cousins

Anthony Davis

Teraz czekamy na rezerwowych, których wybiorą trenerzy – pełny zestaw graczy będzie znany we wtorek 23 stycznia. Pełne składy poznamy dwa dni później, w czwartek 25 stycznia. W drafcie spośród wszystkich graczy będą wybierać je James i Curry.

Zacznie LeBron, który dostał największą liczbę głosów od kibiców i od razu pojawia się pytanie: od kogo zacznie? Teoretycznie wybór jest prosty, to Kevin Durant. Gdyby James wybrał właśnie tak, już na starcie będzie fajny smaczek – KD będzie grał przeciwko Stephowi.

Szkoda tylko, że draft nie będzie w żaden sposób transmitowany.

