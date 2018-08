Sam Dower – druga przygoda w Dąbrowie

„Spóźniony” MKS zaczyna uzupełniać skład. Amerykański podkoszowy Sam Dower wraca do poważnej koszykówki po 2-letniej przerwie spowodowanej kontuzją.

MKS Dąbrowa, na skutek perturbacji w trakcie procesu licencyjnego, jest w budowie składu spóźniony względem reszty ligi. Klub z Zagłębia poinformował w czwartek, że nowym koszykarzem drużyny będzie Sam Dower (27 lat, 206 cm), mogący grać na pozycjach silnego skrzydłowego i środkowego.

Amerykanin w sezonie 2015/16 rozegrał już 19 spotkań w barwach MKS. Notował wtedy średnie na poziomie 13.2 punktów i 6 zbiórek. Trafiał 50% rzutów z gry, w tym 38% trójek. Dał się poznać jako wszechstronny, leworęczny zawodnik, potrafiący zagrać zarówno bliżej kosza, jak i grożący rzutem z półdystansu i dystansu.

Dower musiał jednak przedwcześnie zakończyć sezon z powodu kontuzji kolana. Uraz okazał się na tyle poważny, że wykluczył zawodnika z gry na dwa lata, ale Amerykanin ma być już po rehabilitacji zdolny do gry. Zanim kontrakt wejdzie w życie zawodnik będzie musiał w Dąbrowie przejść jeszcze dokładne testy fizyczne i medyczne.

Dower to drugi, po ciekawym debiutancie Benie Richardsonie, zagraniczny zawodnik podpisany przez MKS na sezon 2018/19. Kontrakty mają również Bartłomiej Wołoszyn, Jakub Kobel, Szymon Łukasiak, Michał Gabiński oraz Mateusz Zębski.

