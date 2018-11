Sam Perkins w Warszawie – gwiazda dla wyjątkowych sportowców

Sława dawnej NBA, mistrz olimpijski z 1984 roku, 3-krotny wicemistrz NBA oraz członek zarządu Special Olympics International otworzył w Warszawie polską edycję XV Europejskiego Tygodnia Koszykówki Olimpiad Specjalnych – największego w Europie koszykarskiego wydarzenia dla sportowców z niepełnosprawnością intelektualną.

Od 24 listopada do 2 grudnia 2018 roku trwać będą wydarzenia społeczne i sportowe, promujące koszykówkę wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz idee Olimpiad Specjalnych. Weźmie w nich udział 19 tysięcy zawodników, w 35 krajach Europy.

Wydarzeniu patronują między innymi Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA oraz Euroliga, organizująca międzynarodowe rozgrywki najlepszych klubów koszykarskich. W Polsce Europejski Tydzień Koszykówki wspierają Polski Związek Koszykówki oraz Energa Basket Liga i Energa Basket Liga Kobiet, grupujące najlepsze polskie drużyny.

„Sportowcy Olimpiad Specjalnych to fantastyczni ludzie! Determinacją, chęcią pokonywania przeszkód i własnych barier na pewno dorównują gwiazdom NBA! Zachęcam wszystkich kibiców, by zobaczyli ich w akcji podczas turniejów Olimpiad Specjalnych, które w ramach Europejskiego Tygodnia Olimpiad Specjalnych rozgrywane są w Polsce i Europie” – powiedział Sam Perkins.

Polską edycję Europejskiego Tygodnia Koszykówki Olimpiad Specjalnych wspólnie zainaugurowali Sam Perkins i drużyna koszykarzy Olimpiad Specjalnych Polska – Mazowieckie Kampinoskie Byki Leszno. We wspólnym treningu i konkursie rzutów wzięło udział 10 zawodników oraz zaproszeni goście.

W ramach polskiej edycji Europejskiego Tygodnia Koszykówki Olimpiad Specjalnych, rozegranych zostanie 12 turniejów koszykarskich Olimpiad Specjalnych (m.in. w Olsztynie, Koszalinie, Lesznie, Krasnymstawie czy Żorach), w których weźmie udział ponad 830 zawodników oraz blisko 400 trenerów i wolontariuszy.

„Bardzo lubię grać w kosza. Ten sport pomaga mi poprawiać umiejętności i daje dużo radości. Kibiców z Mazowsza zapraszamy na III Mazowiecki Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych, który odbędzie się 29 listopada w Lesznie” powiedział Emil Kąpiński, zawodnik Olimpiad Specjalnych z klubu Kampinoskie Byki Leszno.

Sam Perkins i asysta na Elektoralnej. #OlimpiadySpecjalne #GrajmyRazem #koszwwa Opublikowany przez Cegłą do kosza Czwartek, 22 listopada 2018

Zawodnicy Olimpiad Specjalnych pojawią się też na parkietach Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet. Europejskiemu Tygodniowi Koszykówki dedykowana zostały: 8 kolejka EBL (21-25.11 i 4.12.2018) i 8 kolejka EBLK (24-25.11.2018) – zawodnicy Olimpiad Specjalnych wyjdą na parkiety razem z koszykarkami i koszykarzami i zostaną przedstawieni publiczności. Profesjonalni koszykarze przed meczami zaprezentują się widowni w koszulkach Olimpiad Specjalnych i w ten sposób uhonorują zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. A w przerwach przed trzecią kwartą koszykarze Olimpiad Specjalnych pokażą próbkę swoich umiejętności.

„Zachęcamy wszystkich fanów sportu do odwiedzin aren, na których będą grać w kosza zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną – zobaczycie ile emocji potrafią dostarczyć, a Wasza obecność sprawi Im ogromną radość i uskrzydli. Zapraszamy na zawody koszykarskie, ale nie tylko – każdego roku organizujemy ponad 200 imprez sportowych, na które wstęp dla kibiców jest bezpłatny, a emocje niezapomniane” zachęca Joanna Styczeń-Lasocka, Dyrektor Generalny Olimpiad Specjalnych Polska.

źródło: Kancelaria PR

