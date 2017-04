Samobój PLK – mecz Stali z Anwilem MUSIAŁ być w TV!

Brak transmisji z jednego z najciekawszych meczów sezonu to porażka ligi na przynajmniej kilku frontach. Spotkanie drużyn z Ostrowa i Włocławka miało potencjał na rekordową oglądalność.

W niedzielę w Ostrowie zagrają Stal i Anwil – dwie niepokonane od wielu tygodni drużyny, obie aspirujące do pierwszego miejsca w tabeli, obie należące do najpopularniejszych w lidze pod względem zainteresowania kibiców. W Polsacie Sport o godz. 12.30 zobaczymy więc spotkanie King Szczecin – Miasto Szkła, które (nic tym sympatycznym zespołom nie ujmując) nie zapowiada się nawet w połowie tak ciekawie.

PLK traci nie tylko szansę na poprawę słabych wyników oglądalności w TV, ale przegrywa też wizerunkowo. Na dobre kilka dni zbiera dodatkową krytykę – od kibiców w mediach społecznościowych i od dziennikarzy. O tym, że będzie to hit na ligowym szczycie wiedziano przecież od tygodni. I jeśli nie można z tym było nic zrobić, świadczy to co najmniej o braku wyczucia i elastyczności.

Żadne logistyczne tłumaczenia się nie obronią – jeśli nie jesteś w stanie pokazać takiego hitu w telewizji, to znaczy, że coś z ligą jest nie tak. Kibiców koszykówki nie interesują, a nawet złoszczą hasła w stylu „taki był rozdzielnik”, „wszyscy muszą dostać po równo” itp. Ludzie po prostu chcą oglądać najlepsze mecze. Tymczasem my nadal mamy ligę dla działaczy i prezesów, a nie ligę dla kibiców.

