Satoransky i Vesely liderami – Czesi z nadziejami

Tomas Satoransky i Jan Vesely będą liderami reprezentacji Czech w Chinach. Nasi południowi sąsiedzi na mistrzostwach świata mają bardzo trudną grupę, ze Stanami Zjednoczonymi i Turcją.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Coraz mniej niewiadomych jeśli chodzi o składy zespołów, które pojadą na tegoroczne mistrzostwa świata do Chin. Tym razem grono kandydatów do wyjazdu podali Czesi.

Wszystko wskazuje na to, że liderami tej kadry będą Tomas Satoransky (Washington Wizards) i Jan Vesely (Fenerbahce Stambuł). To zdecydowanie największe gwiazdy Czechów, u których w kraju koszykówka mocno rośnie na znaczeniu.

Dodatkowo w dwudziestce wytypowanej podczas pierwszej selekcji znaleźli się starzy znajomi z PLK – Patrik Auda (ex AZS Koszalin i Rosa Radom), a także Lukas Palyza (GTK Gliwice).

Czesi zagrają w grupie z USA, Turcją i Japonią. Wydaje się, że z Turkami będą się bić o wyjście z grupy, choć nie można też tak do końca skreślać Japończyków. To na pewno jedna z ciekawszych grup na zbliżających się mistrzostwach świata.

Dwudziestka graczy, z których wyłoniony zostanie skład na mistrzostwa świata w Chinach:

– Patrik Auda

– Ondrej Balvin

– Jaromir Bohacik

– Petr Herman

– Vojtech Hruban

– Vit Krejci

– Martin Kriz

– Michal Mares

– Lukas Palyza

– Martin Peterka

– Viktor Pulpan

– Pavel Pumprla

– Simon Pursl

– Tomas Satoransky

– Blake Schilb

– Petr Safarcik

– Jakub Sirina

– Jakub Tuma

– Jan Vesely

– Tomas Vyoral

Warto wspomnieć, że w okresie przygotowawczym, na turnieju w Pradze, z Czechami zmierza się Polacy. Zagrają tam także reprezentacje Tunezji i Jordanii.

RW

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>