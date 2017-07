Schenk, Matczak, Witliński – liderzy kadry B w Chinach

W ośmiu meczach z drużynami USA, Litwy i Chin rozszerzona reprezentacja odniosła pięć zwycięstw, teraz będzie zwiedzać Pekin. Najlepszym strzelcem drużyny ze średnią 12,0 punktu na mecz został Jakub Schenk.

Z tradycyjnego już dla kadry B tournee po Chinach uczestnicy byli zadowoleni – koszykarze z gry w nowych dla większości warunkach, trenerzy z możliwości szkoleniowych, a przedstawiciel PZKosz Marek Lembrych – z organizacji.

Jeśli chodzi o boisko, to trener Przemysław Frasunkiewicz potraktował ten wyjazd zgodnie z założeniami – wybitnie szkoleniowo. Były mecze, w których liczbę minut na boisku dzielił po równo, były takie, w których dawał pograć tym, którzy byli w formie.

Polakom udawało się przy tym wygrywać mecze – Biało-Czerwoni pokonali zespół USA, a także po dwa razy Litwę i Chiny. Kadra B zakończyła tournee serią czterech zwycięstw, a w sumie bilansem 5-3.

Dyspozycję graczy kompleksowo ocenić będzie mógł Frasunkiewicz, gdy kadra wróci z Pekinu, który po zakończeniu gier ma zwiedzać przez dwa dni. Z suchych statystyk widać jednak, że w Chinach kadra B miała trójkę liderów. Najlepszymi strzelcami byli Jakub Schenk (średnio 12,0 punktu), Filip Matczak (11,8) oraz Mikołaj Witliński (10,2).

Pierwszy grał dość równo we wszystkich meczach, Matczak mocno finiszował (po 18 punktów w dwóch ostatnich meczach), natomiast Witliński w przedostatnim spotkaniu z Litwą ustanowił punktowy rekord Polaków – zdobył 21 „oczek”.

Teraz trzeba mieć nadzieję, że te niezłe występy wyżej wymienionych i nie tylko przełożą się na lepsze sezony w PLK.

Wyniki Polaków w Chinach:

Polska – USA 81:61

Polska: Schenk 15, Matczak 14, Witliński 14, Jeszke 10, Zegzuła 8, Wadowski 5, Wyka 4, Put 4, Czerlonko 3, Karolak 2, Bojanowski 2, Marek 0

Chiny – Polska 58:54

Polska: Matczak 14, Schenk 9, Jeszke 8, Wyka 7, Zegzuła 5, Czerlonko 3, Karolak 3, Witliński 2, Put 2, Marek 1, Wadowski 0

Polska – Litwa 55:65

Polska: Schenk 17, Karolak 10, Witliński 10, Wadowski 6, Put 6, Zegzuła 5, Karolak 3, Matczak 2, Czerlonko 0, Jeszke 0, Marek 0

USA – Polska 66:59

Polska: Matczak 12, Witliński 12, Schenk 10, Zegzuła 6, Jeszke 6, Czerlonko 5, Put 4, Wadowski 3, Wyka 1, Bojanowski 0, Karolak 0, Marek 0

Chiny – Polska 74:86

Polska: Wadowski 16, Karolak 12, Witliński 12, Wyka 10, Matczak 9, Bojanowski 8, Jeszke 7, Schenk 6, Put 4, Czerlonko 2, Zegzuła 0

Litwa – Polska 53:80

Polska: Zegzuła 12, Czerlonko 12, Karolak 11, Wadowski 9, Matczak 8, Wyka 8, Schenk 7, Put 6, Jeszke 5, Witliński 2, Bojanowski 0

Polska – Litwa 88:80

Polska: Witliński 21, Matczak 18, Schenk 17, Wadowski 14, Zegzuła 5, Karolak 5, Put 4, Jeszke 2, Wyka 2, Bojanowski 0, Czerlonko 0

Chiny – Polska 69:72

Polska: Matczak 18, Schenk 15, Witliński 9, Karolak 8, Wyka 6, Put 6, Wadowski 4, Zegzuła 3, Bojanowski 3, Jeszke 0, Czerlonko 0

