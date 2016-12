To se ne vrati – gdy PLK oglądało milion osób i było źle

Mecz Anwilu ze Śląskiem w TVP 1 obejrzało 1,3 mln widzów, ale przeciętne ligowe spotkania dobijały najwyżej do miliona, co było wynikiem słabym…

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

Sezon 2000/01 naprawdę można wspominać do znudzenia – pisaliśmy już o niepokonanym Śląsku Wrocław, o błyskotliwym Godzie Shammgodzie i o transferze wagi ciężkiej Olivera Millera.

Sezon 2000/01 był także ostatnim pokazywanym w TVP 1.

To był trzeci sezon kontraktu z TVP, który podpisano w 1998 roku. Telewizja płaciła ok. 550 tys. dolarów za sezon, choć PLK dostawała nawet lepsze propozycje – Wizja oferowała nawet 2 mln dolarów za rok! Liga postawiła jednak na większy zasięg i ogólnodostępność.

W pierwszym sezonie pokazano ponad 50 spotkań, w kolejnym – już mniej. „Meczów mniej, emocji więcej” – takie hasło na rozgrywki 1999/2000 proponował ówczesny prezes PLK Wiesław Zych. Oglądalność nie rosła, ale wszyscy byli zadowoleni, bo zarabiano duże pieniądze.

„Gazeta Wyborcza” opisywała mechanizm ich podziału między kluby, z których większość utrzymywała się właśnie z pieniędzy telewizyjnych. 50 proc. kasy z kontraktu telewizyjnego wpływało do PLK 15 września i wtedy wszystkie 16 klubów dostawało równą część. Druga transza z TVP przekazywana była do 15 marca, ale wtedy w jej podziale uczestniczyły już tylko zespoły z pierwszej ósemki po rundzie zasadniczej. Otrzymywana kwota zależna była od zajętego miejsca.

Tylko, że pozycja koszykówki w TVP słabła. W sezonie 2000/01 koszykarskie pasmo ligowe ustalono na 14.45 w niedzielę, ale PLK była na straconej pozycji. Najpierw ze względu na igrzyska w Sydney (to je transmitowano zamiast koszykówki), a potem skoki narciarskie z udziałem fenomenalnego wówczas Adama Małysza (regularnie zabierały czas antenowy).

„Super Basket” z kwietnia 2001 roku poświęcił kilka stron na przedstawienie sytuacji PLK w telewizji. – Przyszła ta smutna rzeczywistość – nie wiem czy smutna dla wszystkich kibiców, ale na pewno dla nas, dla TVP – mówił Robert Wichrowski, szef sportu w TVP 1.

– Okazało się bowiem, że nie możemy przeskoczyć ponad magiczny dla ligi pułap 3 procent oglądalności. To nieco ponad milion osób. Badaliśmy to do końca stycznia. Okazało się, że średnia oglądalność, to właśnie około 3 procent, a średni udział w rynku wynosił 9 procent. Czyli tylko 9 ze 100 telewizorów włączonych o danej godzinie przełączonych było na Jedynkę.

– To nas zdecydowanie nie zadowala – dodawał Wichrowski. – Tak naprawdę oznacza to, że nadając każdy inny program w tym paśmie, osiągnęlibyśmy lepsze rezultaty. Jakikolwiek teleturniej osiąga na starcie oglądalność 8-9 proc., telenowela – taki sam wynik. Że nie wspomnę o Adamie Małyszu, który porywa za sobą nawet 24 proc. widowni.

O koszykówce Wichrowski mówił jeszcze tak: – Gdyby te najsłabsze mecze miały oglądalność na poziomie tych najlepszych, a więc około 4 procent, a te hitowe spotkania obejrzałoby 6 procent widzów, to koszykówka byłaby do uratowania.

Ale w dalszym fragmencie rozmowy przyznawał, że to nie problem tylko PLK. – W TVP 1 czy 2 po prostu nie będzie miejsca na sport ligowy.

Kolejny sezon 2001/02 rozpoczął się bez PLK w jakiejkolwiek telewizji. Liga, której prezesem był wówczas Krzysztof Koralewski, nie potrafiła wynegocjować żadnej umowy.

PLK, Euroliga, NBA – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>

Łukasz Cegliński