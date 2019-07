Sebastian Machowski – Polski Cukier wreszcie ma trenera!

Znany z gry, a także z pracy w polskiej ekstraklasie, wybrany najlepszym trenerem Bundesligi w 2013 roku, Sebastian Machowski, został nowym szkoleniowcem Polskiego Cukru Toruń.

Sebastian Machowski (47 lat) w Polsce był zarówno zawodnikiem, jak i trenerem. Grał dla Turowa Zgorzelec (od 2004 do 2008), a także Kotwicy Kołobrzeg, którą potem prowadził jako szkoleniowiec. Razem z Kotwicą sięgnął m.in. po Puchar Polski.

Później przeniósł się do Niemiec (2009), gdzie prowadził Phantoms Braunschweig, Baskets Oldenburg i Eisbaren Bremerhaven. Będąc trenerem zespołu z Oldenburga został wybrany najlepszym szkoleniowcem Bundesligi, a jego zespół zaszedł aż do finału ligi niemieckiej.

Machowski po słabym początku sezonu 2017/18 jako trener Bremerhaven został zwolniony i od tej pory nie prowadził żadnej innej drużyny. Ostatnimi czasy pracował w niemieckiej telewizji.

Niemiec tego lata wraca do Polski. Dziś był w Toruniu i, jak podaje Gazeta Pomorska, Sebastian Machowski został właśnie trenerem Polskiego Cukru. Zastąpi na stanowisku pierwszego szkoleniowca Dejana Mihevca.

Twarde Piernik aktualnie w składzie mają czterech zawodników – Damiana Kuliga, Aarona Cela, Jakuba Schenka i Bartosza Diduszko. Pierwszy zadaniem nowego trenera torunian będzie wywalczenie awansu do Ligi Mistrzów.

GS

