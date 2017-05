Sen o Warszawie w PLK spełniony – awans Legii!

Po latach tułaczki w niższych ligach, gdy wodę na treningi kupowali kibice, koszykarze Legii odnieśli wielki sukces. Po 14 latach znów zagrają w ekstraklasie!

W sobotę legioniści po raz trzeci pokonali w finale GTK Gliwice – tym razem 74:65 na wyjeździe. Mecz był zacięty, w zespole gospodarzy świetnie w pierwszej połowie grał Kacper Radwański (19 ze swoich 24 punktów), do przerwy był wynik 32:32.

Po przerwie GTK wyszło na prowadzenie 39:36, ale wtedy bardzo dobry moment w ataku mieli najpierw Mateusz Jarmakowicz, a potem znakomicie dyrygujący grą, ale też trafiający do kosza Łukasz Wilczek (24 punkty), Legia wybroniła kilka akcji, miała zryw 17:1, a w 30. minucie wygrywała 60:42.

W ostatniej części drużyna Piotra Bakuna utrzymała przewagę, po ostatnim gwizdku rozpoczął się szał radości. Cieszyli się gracze, trenerzy i kibice, ale ekscytację mogą czuć też kibice kosza w całym kraju: PLK z Legią – jej marką, historią, stolicą oraz kibicami – będzie ligą ciekawszą.

Legia wraca do ekstraklasy, z której wypadła w 2003 roku, kończąc rozgrywki bez pieniędzy w klubie i zbieraniną młodzieży oraz grającymi za darmo weteranami na boisku. Przez następne lata legioniści tułali się po niższych ligach, osiągając dno w 2010 roku, gdy spadli do III ligi, czyli na czwarty poziom rozgrywek. Pieniądze na wodę czy inne podstawowe potrzeby koszykarzy, zbierali kibice. Warszawę w ekstraklasie reprezentowały wtedy Polonia, Polonia 2011, a do końca sezonu 2011/12 – AZS Politechnika.

Legia? We wspomnianym w 2010 roku sekcja była bliska rozwiązania. Ale wtedy powstało stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, które przejęło zespół. Do Roberta Chabelskiego, koszykarskiego odpowiednika Lucjana Brychczego, który przez lata był zawodnikiem, trenerem i kierownikiem drużyny, dołączyli kibice, którzy założyli sobie ambitny plan odrodzenia potęgi Legii. Awans do ekstraklasy to ich sukces.

Drużyna, która go wywalczyła, to ekipa otrzaskanych weteranów z pogranicza TBL i I ligi. Piotr Bakun miał w zespole m.in. Grzegorza Kukiełkę, Tomasza Andrzejewskiego, Marcela Wilczka, Mateusza Jarmakowicza, Łukasza Pacochę, Adama Linowskiego czy Łukasza Wilczka.

ŁC

