Sen w Warszawie – King też zrobił to Legii

W 5 minut było po meczu. King Szczecin bez problemów wygrał w Warszawie z Legią 84:74, w drugiej połowie grając głębokimi rezerwami.

Jeśli ktokolwiek z nielicznych widzów w Warszawie miał złudzenia odnośnie wyniku meczu, to stracił je po pierwszych 5 minutach spotkania. King prowadził już wtedy z Legią 20:2 i mógł wyraźnie przystopować z intensywnością gry.

Mecz dograno do końca.

Do przerwy wynik brzmiał 50:32 dla Kinga. W drugiej połowie szczecinianie zaczęli grać zbyt lekceważąco i samymi rezerwami, a starająca się Legia na koniec zmniejszyła dystans do 10 punktów. W żaden sposób nie odzwierciedla to wielkiej przepaści dzielącej oba zespoły.

Najskuteczniejszymi graczami gości byli Darrell Harris z 14 punktami i Paweł Kikowski z 12. Dla Legii Anthony Beane zdobył 18 punktów, trafiając 7/17 z gry.

King w całym meczu trafił 60 procent (9/15) rzutów z dystansu.

