Sensacja! Kevin Durant poszedł do Brooklyn Nets!

Wielka gwiazda NBA porzuca Golden State Warriors na rzecz Brooklyn Nets. Razem z Kevinem Durantem trafiają tam także Kyrie Irving i DeAndre Jordan – będzie bardzo ciekawie!

Fajerwerki na starcie Free Agency. Kevin Durant odszedł z Warriors i podpisze 4-letni kontrakt z Nets. To oznacza, że Brooklyn został królem polowania – w Nowym Jorku zagrają także Kyrie Irving i DeAndre Jordan.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem free agency spadła na kibiców NBA szokująca informacja (oczywiście pd Adriana Wojnarowskiego). Kevin Durant odejdzie z Golden State Warriors i podpisze nowy, 4-letni maksymalny kontrakt z Brooklyn Nets, warty 164 milionów dolarów.

Po wielu latach w Thunder, Durant zdecydował się na bardzo kontrowersyjny ruch i przejście do Golden State Warriors, czyli zespołu już znakomitego (dopiero co pobity rekord zwycięstw w sezonie regularnym, bilans 73-9). Z drużyną prowadzoną przez Steve Kerra sięgnął dwukrotnie po mistrzostwo NBA, a w ostatnich finałach niestety z powodu kontuzji nie był w stanie pomoc drużynie, co poskutkowało porażką z Toronto Raptors.

Tym razem zaskoczenie jeśli chodzi o jego decyzję jest dużo mniejsze. Już w trakcie sezonu atmosfera w szatni Warriors wokół Duranta była gęsta, co mogło go dodatkowo pchnąć w kierunku decyzji o zmianie klubu. No i rzeczywiście, Kevin zagra tym razem na Wschodzie, jednak tym razem nie dołącza do gotowego produktu, a drużyny, który się dopiero tworzy.

Nawet jeśli Durant opuści większość zbliżającego się sezonu, albo nawet cały, ciężko jest nie uznać tego ruchu Nets jako ich wielkiego zwycięstwa. Warto wspomnieć, że GM-em Brooklynu jest Sean Marks, który w przeszłość był zawodnikiem m.in. Śląska Wrocław.

Brooklyn popisał się w sumie pokaźnym hattrickiem jeśli chodzi o podpisy. Kevin Durant, Kyrie Irving i DeAndre Jordan – Nets upolowali grube ryby i z miejsca stają się jedynym z faworytów Wschodu.