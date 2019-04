Sensacja LA Clippers – Warriors pokonani!

Mistrzowie NBA już bez przewagi parkietu! Wielki mecz Lou Williamsa i całego zespołu dał Clippers wyjazdowe zwycięstwo 135:131 nad Golden State Warriors. W serii mamy 1:1, teraz czas na mecze w Los Angeles.

To najbardziej niezwykły powrót w historii playoff NBA. Clippers przegrywali już rekordową różnicą 31 punktów (było 63:94 w połowie 3. kwarty!), aby podnieść się, odrobić straty i zaszokować NBA. W ostatniej kwarcie zdemolowali wręcz Warriors, wygrywając aż 41:23.

Do upragnionego remisu doprowadzili zaledwie na 1:10 przed końcem, nie zrazili się kolejną trójką Stepha Curry’ego i dzięki doskonałej obronie – i trafieniom Lou Williamsa oraz Landry’ego Shameta – okazali się lepsi w końcówce.

Bohaterem gości był Lou Williams, najlepszy rezerwowy NBA. Zanotował w meczu aż 36 punktów i 11 asyst, Montrezl Harrell miał 29 punktów i 10 zbiórek, trafił 9/9 z gry. Niezwykłą robotę w obronie wykonał Patrick Beverley.

W Warriors, nie zawiódł Curry, miał 29 punktów i 5/11 za 3 punkty. Już w pierwszej kwarcie, z poważnie wyglądająca kontuzją, boisko musiał opuścić DeMarcus Cousins. Warriors popełnili aż 22 straty w meczu.

W serii jest 1:1, dwa następne spotkania odbędą się na parkiecie Los Angeles Clippers.

