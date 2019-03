Sensacja w Anwilu – Michał Ignerski na playoff

Michał Ignerski, który w tym sezonie dominował na parkietach 2. ligi w AZSie Basket Nysa dokończy sezon we Włocławku. Anwil tym samym zabezpiecza polską rotację pod koszem.

Michał Ignerski skończy latem tego roku 39 lat, jednak jeszcze kończyć grać w koszykówkę nie chce. Mało tego, powalczy w tym sezonie o medale mistrzostw Polski.

Po 13 latach Ignerski wraca do Anwilu, gdzie był jedną z największych gwiazd ligi. W tamtym składzie byli tacy gracze jak Ed Scott, Gatis Jahovics, Gintaras Kadziulis, czy Donatas Zavackas.

W tym sezonie gra dla AZSu Basket Nysa. Rozegrał 4 spotkania, zdobywał średnio 32 punkty, zbierał 11 piłek i rozdawał niecałe 3 asysty. Trafiał także 31% za 3.

Jeśli chodzi o grę na najwyższym poziomie, to „Igner” ostatni swój sezon rozegrał 3 lata temu. Wtedy grał dla Red October Cantu w lidze włoskiej. Zdobywał 11 punktów w 21 minut.

Dla Anwilu przyjście Ignerskiego to zabezpieczenie polskiej rotacji pod koszem, gdzie niepewnym punktem, głównie z uwagi na zdrowie, jest Aleksander Czyż. Michał ze swoimi 207 centymetrami będzie grał na pozycji silnego skrzydłowego.

Powrót Ignerskiego do gry i to do gry w kandydacie do mistrzostwa to spore wydarzenie, nawet jeśli „Igner” to tylko gracz na parę minut.

