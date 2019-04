Sensacja w Eurolidze – Żalgiris ogrywa Fenerbahce! (WIDEO)

Ta drużyna jest inna niż wszystkie! Żalgiris Kowno (nr 8) niespodziewanie pokonał w Stambule Fenerbahce (nr 1) 82:80 i wyrównał stan serii na 1:1. Teraz dwa mecze w Kownie, a gra się do 3 zwycięstw.

Nie ma co pisać o sensacji z drugiego meczu, bez przypomnienia tego, co wydarzyło się w pierwszym. Milionerzy z Fenerbahce wręcz zmasakrowali ekipę z Kowna, nie pozwalając dosłownie na nic i wygrywając niezwykłym 76:43. Nikt nie przypuszczał, że Żalgiris może choćby pisnąć w tej serii.

Tymczasem Litwini odrodzili się w genialnym stylu. Dwa po tym, gdy w całym meczu zdobyli 43 punkty, już w przerwie mieli ich na koncie 46! Po 3 kwartach w Stambule na trybunach panowała cisza, bo Żalgiris prowadził różnicą 15 oczek. W ostatniej części Fenerbahce ruszyło do szturmu, dogoniło gości (było 80:80), ale decydujący cios znów należał do ekipy z Kowna. Nawet jeśli potem jeszcze zawiodły rzuty wolne, Fenerbahce zmarnowało ostatnie szanse na wyrównanie (wideo na końcu tekstu).

Bohaterem meczu był litewski skrzydłowy Edgaras Ulanovas, który nie tylko trafił niezwykłe 9/10 z gry w meczu (20 pkt. i 7 zbiórek), ale również w ostatniej minucie zdobył decydujące o zwycięstwie punkty. Podkoszowy Brandon Davis dodał 13 punktów, a rozgrywający Nate Wolters 14.

Gwiazdorskie Fenerbahce dało się zaskoczyć po łatwej wygranej i w rewanżu odrodziło się za późno. Luigi Datome zdobył 17 punktów, Kostas Sloukas 15, a Jan Vesely 12.

W serii ćwierćfinałowej – o awans do turnieju Final Four – mamy zatem 1:1, a rywalizacja przenosi się teraz na dwa spotkania do Kowna. Żalgirisowi wciąż niezmiernie trudno będzie o awans w rywalizacji z tak silnym rywalem, ale pierwszy krok został zrobiony.

Do niespodzianki doszło także w Moskwie – Baskonia zdołała pokonać CSKA 78:68 i także w tej parze jest remis 1:1.

TS