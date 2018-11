Sensacja w Krakowie – AZS AGH ogrywa Śląsk

Kolejny rewelacyjny występ Aleksandra Dziewy nie wystarczył. W niedzielny wieczór AZS AGH Kraków niespodziewanie pokonał głównego faworyta do wygrania 1 ligi, FutureNet Śląsk Wrocław 97:88.

Bardzo ciekawy mecz, w którym prowadzenie zmieniało się raz za razem. Akademicy z Krakowa zagrali fantastyczną drugą kwartę, która pozwoliła im prowadzić do przerwy 44:36. Potrafili też zdobyć w ciągu ostatnich 10 minut aż 36 punktów, co dało im ostateczne zwycięstwo.

Świetny mecz grał 19-letni obwodowy Maciej Koperski, który zdobył 22 punkty, trafił m.in. 3/4 z dystansu. Bardzo dobrze wypadł także (dla odmiany – weteran) Tomasz Zych, który miał 16 punktów, 6 zbiórek i 6 asyst.

Gospodarze w meczu wykonywali aż 47 rzutów wolnych. Ich zwycięstwo mogłoby być bardziej okazałe, gdyby rzucali je lepiej – trafili zaledwie 59% (28/47).

W Śląsku, jak od początku sezonu, błyszczał Aleksander Dziewa. Tym razem zanotował efektowne double – double na poziomie 24 punktów i 18 zbiórek. Norbert Kulon dodał 23 punkty, a Robert Skibniewski 15 punktów i 7 asyst. Goście z Wrocławia trafili tylko 4/17 z dystansu.

Po tej nieoczekiwanej porażce Śląska, jedyną niepokonaną drużyną w 1 lidze jest Rawlplug Sokół Łańcut, którego mecz z tej kolejki (w Kołobrzegu) został przełożony.

