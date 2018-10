Sensacja w Lublinie – Legia wygrywa ze Startem

Rewelacyjna trzecia kwarta, wygrana przez Legię aż 30:5, pozwoliła gościom odrobić straty i zapewnić nieoczekiwaną wygraną. W Lublinie zespół z Warszawy wygrał pewnie 81:67.

Mecz zapowiadał się bardzo ciekawie. TBV Start, który w tym sezonie celuje w najlepszą ósemkę ligi, podejmował u siebie wzmocnioną Legię. Drużyna prowadzona przez Tane Spaseva chcąc zmazać plamę z poprzedniego sezonu przeprowadziła totalną rewolucję kadrową, a nazwiska, które pojawiły się w składzie, mają gwarantować walkę o coś więcej niż tylko utrzymanie.

Dość długo jednak obie drużyny miały kłopot z konstruowaniem składnych akcji. Z dobrej strony pokazał się ostatni nabytek Legii Omar Prewitt, a po przeciwnej stronie dwoma trójkami, w tym jedną z faulem, popisał się Marcin Dutkiewicz. Po 10 minutach gry na tablic widniał wynik 18:16 dla gospodarzy.

W drugiej kwarcie przypomniał o sobie James Washington, który nie tylko zaczął trafiać z dystansu, ale także kreował partnerom otwarte pozycje do rzutu. Legia nie najgorzej radziła sobie w obronie, za to w ataku każde punkty kosztowały ją niesłychanie dużo sił. Na przerwę Start schodził z 11 punktami przewagi – 43:32.

Druga połowa to wielkie odrodzenie Legii. Zdekoncentrowany Start nie potrafił zdobyć punktów przez 5 i pół minuty, a ze stanu 43:32 zrobiło się 43:49. Błyszczał duet Jakub Karolak – Mo Soluade, który zaaplikował drużynie prowadzonej przez Davida Dedka 18 punktów w samej trzeciej kwarcie! Lublinie nie potrafili trafić z gry przez całą kwartę. Przed decydującymi 10 minutami to warszawiacy prowadzili 62:48.

Rozpędzona ekipa Tane Spaseva nie zwolniła tempa w ostatniej części i spokojnie dowiozła wygraną. Legioniści w drugiej połowie pozwolili Startowi tylko na 24 punkty, a w całym meczu stracili ich ledwie 67, co jak na mecz wyjazdowy jest bardzo dobrym wynikiem. Ostatecznie wojskowi pokonali gospodarzy 81:67.

Doskonały debiut zaliczył Amerykanin Omar Prewitt (22 pkt, 8/12 z gry), prezentując spory wachlarz możliwości ofensywnych. Dużym zaufaniem przez trenera został obdarzony Mo Soluade (35 min, 13 pkt, 7 ast i 6 zb), który błyszczał nie tylko w ataku, ale przede wszystkim w obronie.

Po stronie przegranych starał się szarpać James Washington (18 pkt, 5/14 z gry), a sporą aktywność wykazali Marcin Dutkiewicz (13 pkt) z Kacprem Borowskim (12 pkt), jednak okazało się to zbyt mało na dobrze zorganizowaną w obronie Legię.

Bardzo dobra forma zespołu Davida Dedka w okresie przedsezonowym nie przełożyła się na dyspozycję podczas pierwszego meczu sezonu 2018/19. Legia potwierdziła, że w tych rozgrywkach będzie wyraźnie mocniejsza niż rok temu.

Grzegorz Szybieniecki @gszyb

