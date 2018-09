Sensacja w Madrycie – wygrana i awans Cukru!

Wielkie nerwy, wielkie zwycięstwo. Polski Cukier Toruń pokonał faworyzowanych Estudiantes Madryt 84:69 i awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Świetny mecz zagrał Karol Gruszecki.

Pierwsza kwarta była nijaka, ale od 10 minuty w Madrycie widzieliśmy już Polski Cukier, jaki chcą oglądać wszyscy kibice w Toruniu. Dominacja i dojrzała gra przed następne 3 kwarty pozwoliła odskoczyć nawet na 17 punktów, a potem utrzymać przewagę, mimo dość nerwowej końcówki. Torunianie pokazali trochę drżenia rąk, pudłując wolne w ostatnich minutach, ale ostatecznie wygrali 15 oczkami, z nawiązką odrabiając 8 punktów straty z pierwszego meczu.

Sukces był możliwy, bo w rewanżu „Pierniki” po pierwsze, zaczęły bronić na europejskim poziomie, a po drugie, wreszcie obudzili się strzelcy, których brakowało w spotkaniu w Toruniu. Znów zobaczyliśmy tego „dawnego Karola Gruszeckiego”, który poczuł moc i w czwartej kwarcie pociągnął drużynę w ataku. Skończył mecz z 22 punktami, 6 zbiórkami i 2 przechwytami.

Dużo ważnych punktów dostarczyli też podkoszowi – Krzysztof Sulima (13 pkt.) i Cheikh Mbodj (14 pkt.). Zagrał na szczęście Robert Lowery, który nawet jeśli nie trafiał, to pomagał drużynie spokojem i doświadczeniem.

Następną (ostatnią) przeszkodą na drodze do Ligi Mistrzów będzie niemieckie Medi Bayreuth – pierwszy mecz już w poniedziałek w Toruniu. Wielkie szczęście i awans do fazy grupowej jest już w zasięgu wzroku!

