Sensacja w Pruszkowie – Sokół totalnie zatrzymany

Zaledwie 52 punkty w meczu zdołali zdobyć koszykarze Rawlplug Sokoła, jednego z faworytów do wygrania całych rozgrywek. Walczący o utrzymanie Elektrobud-Investment ZB nieoczekiwanie pokonał gości z Łańcuta 69:52.

Do przerwy mecz nie był może zbyt ofensywny (34:34), ale za to wyrównany. Po zmianie stron, dzięki bardzo dobrej obronie (i także kiepskiej formie gości) zespół z Pruszkowa przejął inicjatywę. Wygrał trzecią kwartę aż 22:8 i potrafi utrzymać do końca zbudowaną wtedy przewagę.

Rawplug Sokół był tak bezsilny w ataku, że nie pomogła mu dominacja w zbiórkach (47:33). Goście trafili fatalne ok. 30% rzutów z gry w meczu oraz 15% (2/13) prób z dystansu. W całej drugiej połowie z trudem dobili do 18 oczek!

Graczem meczu okazał się Mateusz Szwed – podkoszowy z Pruszkowa zanotował 15 punktów i 11 zbiórek. Duży udział w zwycięstwie mieli także weteran Andrzej Paszkiewicz (14 pkt., 4/6 z dystansu) oraz wszechstronny Michał Kierlewicz, z 14 punktami, 6 zbiórkami i 4 asystami. Ciekawostka – tylko jeden zawodnik – właśnie Kierlewicz – wykonywał w tym meczu rzuty wolne dla gospodarzy.

W Sokole tylko Rafał Kulikowski (16+13) pokazał formę godną zespołu z czołówki tabeli. Pozostali koledzy mocno zawiedli. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Po tej porażce Sokół z bilansem 11-4 jest na drugiej pozycji w 1 lidze, za Śląskiem Wrocław. Drużyna z Pruszkowa ma 5-9 i zajmuje przedostatnią, 15. lokatę.

RW

LIDER pierwszej ligi przegrywa w Pruszkowie ❗ Pokonujemy @SokolLancut 69:52 pic.twitter.com/VokWxplHqJ — ZniczBasketPruszków (@Znicz_Basket) December 15, 2018