Sensacja w Warszawie – Legia ogrywa Arkę

Bardzo zmotywowana, walcząca do końca Legia wygrała mecz numer 3 z Arką Gdynia 97:91 i tym samym przedłużyła serię ćwierćfinałową o przynajmniej kolejne spotkanie. Najlepszym strzelcem gospodarzy był Jakub Karolak, który zdobył 26 punktów.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

W pierwszej kwarcie wszystko wyglądało na to, że mecz potoczy się wedle najpopularniejszego scenariusza, jaki był zakładany przed tym pojedynkiem. Arka dochodziła do pozycji i wyszła na 10-punktowe prowadzenie.

W grze Legie początkowo trzymały trójki Sebastiana Kowalczyka. Warszawiacy bardzo ambitnie walczyli, dzięki czemu wrócili do gry i wyszli nawet na prowadzenie 35:29.

Znów skuteczny z dystansu okazał się Rusłan Patiejew, dobrą zmianę dał także Keanu Pinder. Lekko oszołomieni koszykarze Arki powoli się gotowali nie radząc sobie z bardzo mocnym fizycznym naciskiem ze strony zawodników Legii.

Drugą kwartę 5 punktami z rzędu zamknął Filip Matczak, w tym jedną trójką równo z syreną. Do przerwy, chyba dość zaskakująco, prowadzili gospodarze, aż 47:36.









Legia po przerwie nie zwolniła tempa i zaczęła od serii 7:0 i kilku przechwytów. Warszawiacy prowadzili już 18-punktami! Arka grała zupełnie nie swoją koszykówkę – do 25 minuty tylko 9 razy rzucali za 3 punkty.

Do gry mocno się wziął wtedy Josh Bostic, który zdominował kolejne posiadania Arki. Jednak zaraz potem odpowiedział na to dwiema trójkami Jakub Karolak, który był kryty od początku tego spotkania twarzą w twarz przez koszykarzy Arki już od połowy boiska.

Legia była w niesamowitym gazie, a indywidualne popisy Josha Bostica nie wystarczyły do zniwelowania strat przed czwartą kwartą do jednocyfrowych rozmiarów. Tak jak drugą kwartę, Legia zakończyła trzecią celną trójką, tym razem Jakuba Karolaka. Po 30 minutach było 74:57.

W czwartej kwarcie za 3 trafił nawet Pinder, a Arka raz po raz popełniała straty. Koszykarze z Gdyni kompletnie nie potrafili złapać jakiegokolwiek rytmu. W pewnym momencie przewaga warszawiaków wzrosła nawet do 20 punktów.

Jednak chyba wszyscy spodziewali się co zaraz nadejdzie. James Florence i Josh Bostic. Raz jeszcze cała nadzieja na zwycięstwo była w ich rękach. Amerykanie wzięli na siebie całą grę i praktycznie co akcje zdobywali lub kreowali punkty.

Za 5 fauli na ponad 5 minut do końca meczu spadli Michał Kołodziej i Sebastian Kowalczyk, co było potężnym ciosem dla rotacji Legii. Gospodarze nieco spanikowali i przestraszyli się tej sytuacji i przestali punktować.

Mocna obrona, szybkie punkty i na 3 minuty do końca było już tylko 81:77. W następnej akcji jednak Arka straciła Josha Bostica, który sfaulował po raz piąty przy rzucie za 3 punkty Filipa Matczaka. Amerykanin zdobył w tym meczu 29 punktów.

Na półtorej minuty trójka Karolaka wyprowadziła Legię na 10-punktowe prowadzenie, co wydawało się, że zamknie to spotkanie. Jednak zaraz potem Florence, oczywiście, zaczął trafiać nieprawdopodobne trójki. Amerykanin zdobył 12 punktów z rzędu!

Jednak nie wystarczyło to do odrobienia strat. Niespodzianka stała się faktem, Legia ograła Arkę 97:91 i w czwartek będzie mecz numer 4!

GS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>