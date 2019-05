Sensacja w Zielonej Górze – MKS wygrywa ze Stelmetem

Wielki charakter i świetne usprawnienia w grze poczynione przez Jacka Winnickiego pozwoliły MKSowi zaskoczyć Stelmet Eneę BC Zielona Góra i wygrać 97:89. Świetny tego dnia był Deng Deng, który zdobył 25 punktów.



W pierwszej połowie scenariusz był podobny do tego z pierwszego meczu. Stelmet pokazywał swoją przewagę umiejętności i długości składu i wypracował ponad 10-punktowe prowadzenie. Jednak tym razem pogoń MKSu pozwoliła im dogonić rywali i przez całą drugą połowę prowadzić.

Jacek Winnicki znów pokazał, jakim jest genialnym trenerem. W pierwszym meczu Darko Planinić, na którego MKS nie ma odpowiedzi jeden do jednego zdobył 21 punktów. W niedzielnym meczu Chorwat nie istniał – 0 punktów w 11 minut. Dąbrowianie byli niezwykle aktywni w obronie graczy wysokich, podwajali i skutecznie rotowali, co przełożyło się na wykluczenie z meczu gigantów gospodarzy.

Tym razem liderami MKSu byli Deng Deng i Mathieu Wojciechowski. Chudy, ale niezwykle długi Deng zdobył 25 punktów i zebrał 11 piłek. Czuł się niezwykle pewnie rzutowo i to on najczęściej kończył akcje MKSu (9/20 z gry). Wojciechowski z kolei zdobył 18 punktów i niejako zastąpił w ataku Clevelanda Melvina, który był lepiej kryty i zaliczył gorsze spotkanie niż mecz numer 1.

Na pochwały zasługuje tak naprawdę cały zespół z Dąbrowy Górniczej. Bardzo ważne trafienia zaliczali także Adris De Leon i Ben Richardson, którzy skończyli ten mecz odpowiednio z 9 i 13 punktami.

Na nic się zdała playoffowa forma Quintona Hosleya. Amerykanin zaliczył świetny mecz – 28 punktów i 5 zbiórek. Więcej na pewno należy wymagać od rezerwowych, którzy zdobyli zaledwie 15 punktów.

MKS wygrał 97:89 i wyrównał stan rywalizacji na 1-1 i teraz to dąbrowianie mają przewagę parkietu. Kolejny mecz już w środę.

GS

