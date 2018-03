Sensacja w Zielonej Górze – świetne Asseco ogrywa Stelmet

Bardziej zdeterminowani, sprawniejsi, szybsi – Asseco zasłużenie pokonało nieco zblazowany Stelmet w Zielonej Górze 93:86. Świetny mecz zagrał Przemysław Żołnierewicz, wygrywający indywidualne pojedynki z rywalami.

Zaczęło się całkiem nietypowo – od skoncentrowanego, dobrze grającego w pierwszej kwarcie Stelmetu, który prowadził 13:6. Przez całą pierwszą połowę raczej to Asseco z trudem utrzymywało się w grze i mogło cieszyć się z minimalnej straty. Po trafieniu Mikołaja Witlińskiego do przerwy gospodarze prowadzili 44:43.

Po przerwie trener Andrej Urlep, znów dziwnie eksperymentujący z rotacją, zdecydował się odmienić losy meczu wpuszczeniem w końcu na boisko Vladimira Dragicevicia. Czarnogórski środkowy grał na swoim wysokiem poziomie (18 pkt. w 14 minut), ale losy spotkanie odwróciły się w drugą stronę…

Asseco poczynało sobie coraz pewniej, a wręcz z pozytywną bezczelnością. Lepsze przygotowanie fizyczne prowadziło do wygrywanych pojedynków jeden na jednego, a zespołowa obrona Stelmetu raz jeszcze w tym sezonie wyglądała źle. Kolejne akcje „2+1” zaliczał Przemysław Żołnierewicz (15 pkt.), trafiał Jakub Garbacz (18 pkt.), kilka razy pod koszem ruchami godnymi weterana zaskoczył Witliński, który miał też 14 zbiórek w meczu. I to goście zaczęli budować przewagę, która sięgała 8-9 punktów…

Stelmet niby walczył, ale nie zdołał odzyskać kontroli nad meczem. Dziwnym widokiem było, gdy jedyną receptą mistrzów Polski na odrobienia strat były indywidualne akcje Jamesa Florence’a. Symbolicznym obrazkiem zaś przestrzelone wszystkie 3 rzuty wolne Przemysława Zamojskiego, faulowanego przy życiu z dystansu.

W końcówce nie było nawet nerwowo, Stelmet znów stracił 90 punktów w meczu na własnym parkiecie. Drużyna w formie wygrała z drużyną bez formy.

