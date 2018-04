Sensacja we Włocławku – King ogrywa Anwil

Świetna gra w obronie Kinga i problemy z atakiem Anwilu. Goście ze Szczecina niespodziewanie wygrali 74:69 z liderem tabeli, a najlepszym graczem meczu był Martynas Paliukenas.

Anwil grał bez obu podstawowych jedynek – Kamila Łączyńskiego oraz Jaylina Airingtona – i ten brak widać było przez cały mecz. Obrona gospodarzy wyglądała naprawdę dobrze, problem był jednak z konstruowaniem ataku. Tylko 33 punkty zdobyte na własnym parkiecie do przerwy mówią wszystko.

King także pokazywał sporo dobrej obrony, był też drużyną trochę twardszą, bardziej zaciętą. Goście ze Szczecina, po trójkach celnych Pawła Kikowskiego i Carlosa Medlocka prowadzili nawet 27:20. Zdołali utrzymać prowadzenie do przerwy, choć było już tylko 33:34.

W drugiej połowie wydawało się, że Anwil w końcu przełamie rywala. Wydawało się… Bo choć rozegrał się Jarosław Zyskowski (16 pkt.), efektowne akcje pokazywali Hosley z Almeidą, a Kikowski miał problemu z faulami, to ambitni goście utrzymywali wynik w okolicach remisu.

King prowadził jedynie 71:69 na 40 sekund przed końcem spotkania. Wówczas Josip Sobin nie trafił jednak obu rzutów wolnych, a Paweł Leończyk popełnił rekordowo niemądry faul na Kikowskim na środku boiska. Goście odskoczyli więc na 4 punkty i było po meczu.

Zawiedli rezerwowi gospodarzy, którzy trafili raptem 2/16 z gry. Anwil w meczu zaliczył aż 19 strat, spora w tym zasługa znów niesamowitego w obronie Martynasa Paliukenasa. Carlos Medlock zdobył 21 punktów, niektóre po trudnych rzutach, ale to waleczny Litwin zasłużył na miano MVP meczu.

