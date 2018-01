Sensacja w Zielonej Górze – Trefl pobił Stelmet!

Obie Trotter w debiucie w sopockim zespole zagrał świetnie – rzucił 24 punkty, dodał 8 asyst. I Trefl wygrał na terenie mistrza 94:90, Stelmetowi nie pomógł doskonały mecz Vladimira Dragicevicia, który zdobył 37 punktów.

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>

Kto by się tego spodziewał?! Rozpędzony Stelmet, który pod Andrejem Urlepem wygrał pięć meczów z rzędu, ograł polską czołówkę i pokonał Besiktas w Lidze Mistrzów, uległ u siebie Treflowi, który przegrał pięć z sześciu ostatnich spotkań. Ale sopocianie wygrali zasłużenie, prowadzili od początku.

Przede wszystkim – mieli już świetnego w sobotę Obiego Trottera, który od pierwszych minut grał bardzo dobrze, z łatwością trafiał z każdej pozycji. Zielonogórska obrona nie była go zatrzymać, zresztą ta obrona generalnie nie grała. Trotter rzucił 12 punktów w sześć minut, Trefl po pierwszej kwarcie prowadził 25:22, a do przerwy – aż 57:44! Przy czym „aż” i wykrzyknik dotyczą zarówno różnicy, jak i liczby straconych przez Stelmet punktów. Defensywna katastrofa.

Po przerwie Urlep zaczął z Adamem Hrycaniukiem w piątce i był to bardzo dobry ruch – „Bestia” szybko zdobył 6 punktów, dał impuls, a potem wrócił Dragicević, którzy błyskawicznie dorzucił swoje 10 i Stelmet zaczął odrabiać straty, wyrównał wynik. Dragicević grał świetnie, podobnie jak Trotter – w całym spotkaniu zdobył swoje rekordowe w PLK 37 punktów, trafił 16 z 20 rzutów, miał 7 zbiórek i 3 asysty.

Ale tak, jak Trefl miał dziurę pod koszem (a propos – jego były gracz Nikola Marković zdobył dla Stelmetu 6 punktów, miał 12 zbiórek i 5 asyst), tak miał sporą przewagę na obwodzie, gdzie obok Trottera dobrze grał Jermaine Love (13 punktów, 5 asyst), świetny moment miał Jakub Karolak (15 punktów), no i obecny był także skrzydłowy Filip Dylewicz (20 punktów, 4/6 za trzy).

W końcówce Trefl utrzymał niewielkie prowadzenie, w całym meczu sopocianie mieli świetne 13/27, czyli 48 proc. za trzy. Natomiast zielonogórzanie trafili tylko 6 z 25 trójek, poza Dragiceviciem w ataku zawiodła większość graczy – Koszarek, Kelati, Gecevicius, Zamojski i Florence w sumie mieli tylko 11 na 36 z gry.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>