Sensacyjna decyzja Anwilu – Kamil Łączyński odchodzi!

Kapitan drużyny, dwukrotny mistrz Polski, najlepszy asystujący Ligi Mistrzów, po 4 sezonach żegna się z Anwilem. O rozstaniu z doświadczonym rozgrywającym w czwartek oficjalnie poinformował klub z Włocławka.

„Klub Koszykówki Włocławek informuje, iż wykorzystał zapis w umowie z Kamilem Łączyńskim. Tym samym, dotychczasowy kapitan zespołu nie będzie już graczem Anwilu Włocławek” – mogli przeczytać dziś zdumieni kibice Anwilu. Całość oficjalnego komunikatu klubu znajduje się TUTAJ >>

Kamil Łączyński przez 4 lata grał we Włocławku. Dwukrotnie zdobył z Anwilem mistrzostwo Polski, był MVP ubiegłorocznych finałów. W tym sezonie nie zawsze zachwycał, choć był także m.in. najlepiej podającym (średnio 7.8 na mecz) koszykarskiej Ligi Mistrzów. W decydujących meczach finału, szóstym i siódmym, znów pokazał wielką klasą, bardzo przyczyniając się do obrony złota.

