Sensacyjna decyzja – trener Astorii rezygnuje

Najpierw wygranie 1. ligi i awans w świetnym stylu, a teraz… rezygnacja ze stanowiska. Grzegorz Skiba poinformował, że nie poprowadzi Enea Astorii Bydgoszcz w ekstraklasie.

O swojej zaskakującej decyzji Grzegorz Skiba poinformował w nagraniu (wideo poniżej) na oficjalnej stronie klubu. Rezygnację uzasadnia koniecznością, jego zdaniem, zatrudnienia kogoś bardziej doświadczonego w prowadzeniu zespołu na poziomie PLK.

Według nieoficjalnych informacji, niewykluczone jest, że trener Skiba będzie kontynuował pracę z drużyną jako asystent nowego szkoleniowca.

