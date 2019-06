Serbia silna jak nigdy – wielkie gwiazdy jadą do Chin

Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović czy Milos Teodosić – takich zawodników prawdopodobnie zobaczymy na mistrzostwach świata w Chinach. Serbia będzie miała bardzo silną ekipę, może nawet drugą najsilniejszą po Amerykanach.

Aktualna generacja koszykarzy z Serbii jest znakomita, a coraz więcej z nich znajduje dla siebie miejsce w NBA. Serbowie to aktualni wicemistrzowie świata z 2014 roku. Srebrny medal zgarnęli także na Igrzyskach Olimpijskich w 2016 roku.

Właśnie została przedstawiona lista zawodników branych pod uwagę w kontekście nadchodzącego mundialu. Jeśli Serbowie pojadą w najsilniejszym składzie, to są w stanie wystawić piątkę składającą się z najlepszego centra NBA – Nikoli Jokicia (Denver Nuggets), wybitnego strzelca Bogdana Bogdanovicia (Sacramento Kings) i jednego z najlepszych rozgrywających na Starym Kontynencie – Milosa Teodosicia.

A klasowych, sławnych graczy jest jeszcze więcej – Boban Marjanovic, Nikola Kalinić, Vasilije Micić, Nikola Milutinov czy Nemanja Bjelica. Drużynę znów poprowadzi Sasa Sjordjević.

Rozszerzony skład reprezentacji Serbii: Miloš Teodosic, Stefan Jovic, Vasilije Micic, Ilija Djokovic, Stefan Pot, Nemanja Nedovic, Bogdan Bogdanovic, Dragan Milosavljevic, Marko Guduric, Branko Lazic, Aleksa Avramovic, Dejan Todorovic, Vanja Marinkovic, Ognjen Jaramaz, Vladimir Lucic, Marko Simonovic, Ognjen Dobric, Nikola Kalinic, Nemanja Dangubic, Rade Zagorac, Nemanja Bjelica, Milan Macvan, Stefan Bircevic, Stevan Jelovac, Nikola Miskovic, Borisa Simanic, Dragan Apic, Nikola Jokic, Miroslav Raduljica, Nikola Milutinov, Boban Marjanovic, Ognjen Kuzmic, Dejan Kravic, Nikola Jovanovic.

