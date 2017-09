Serbia zagra o złoto – wspaniały Schwied nie uratował Rosji

Rewelacyjna końcówka Bogdana Bogdanovicia i bardziej wyrównany zespół – Serbia zasłużenie pokonała Rosję 87:79 i zagra ze Słowenią w finale EuroBasketu.

Pierwsza połowa to rewelacyjna gra Serbii, prowadzonej przed 2 solistów. Bogdan Bogdanović agresywny i skuteczny w ataku (13 pkt.) robił też świetną robotę broniąc indywidualnie przeciwko Aleksiejowi Szwiedowi. Rosjanin także zdobył swoje 14 punktów, ale trafił tylko 3/9 z gry i nie radził sobie w obronie z… atakującym go Bogdanoviciem.

Prawdziwe perełki serwował jednak Boban Marjanović. Serbski gigant nie tylko był praktycznie nie do zatrzymania dla obrońców rywala (13 pkt.), ale znów fantastycznie znajdował kolegów po podwojeniach. Po jednym z jego podań tyłem, cała koszykarska Europa aż zakrzyknęła z podziwu.

Do przerwy Serbia prowadziła 48:34 i kontrolowała mecz, a Rosjanie pokazywali sporo oznak znacznie gorszej formy fizycznej. Zupełnie brakowało im też wsparcia graczy z ławki.









Ale drugie połowy to przecież „czas Szwieda”. Wyraźnie ożywiony lider to łatwe punkty z rzutów wolnych oraz więcej łatwych pozycji dla reszty drużyny, np. dobrze dysponowanego Andreja Woroncewicza. Rosja jednak się nie załamała, zaliczyła serię 11:0 i zmniejszyła straty do zaledwie 5 punktów.

Wreszcie pojawiła się płynna, zespołowa gra w ataku drużyny Bazarewicza, zaś Timofiej Mozgow nie ustępował już pod koszami Marjanoviciowi. A koncert na chwilę zaczął należeć do Aleksieja Szwieda. Po jego piątej celnej trójce Serbia prowadziła już tylko 75:73.

W bardzo nerwowych, ostatnich minutach Szwied nieco za często grał sam, a arcyważną trójkę na 1:44 przed końcem na punkty potrafił zamienić Bogdanović. I poprawił jeszcze z półdystansu. Statystycznie pojedynek dwóch gwiazdorów europejskiego basketu wygrał Rosjanin (33 pkt., 5 asyst), ale to Serbia z – harującym po obu stronach boiska – Bogdanoviciem (24 pkt., 9/16 z gry) była lepszym zespołem.

W niedzielnym finale (godz. 20.30) Serbia zmierzy się ze Słowenią. Szykuje się rewelacyjne widowisko! Wcześniej (godz. 16.00) Rosja zagra z Hiszpanią w meczu o brązowy medal.

