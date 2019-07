Serce drużyny w Toruniu – Bartosz Diduszko z nowym kontraktem

Bartosz Diduszko był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników finałów PLK, a także ma za sobą życiowy sezon jeśli chodzi o skuteczność rzutów. 32-letni skrzydłowy przedłużył kontrakt z Polskim Cukrem Toruń.

Bartosz Diduszko (32 lata, 198 cm) ma za sobą znakomite finały, w których był jednym z najlepszych, a może nawet najlepszym zawodnikiem Polskiego Cukru Toruń. Szczególnie w pierwszych meczach przeciwko Anwilowi był niesamowicie skuteczny i stwarzał mnóstwo problemów obronie Anwilu, ale także sam był defensorem bardzo ciężkim do przejścia.

Nic dziwnego, że po takim finiszu Diduszko stał się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Według nieoficjalnych informacji zainteresowani 32-letnim niskim skrzydłowym byli m.in. we Włocławku i Wrocławiu. Do tego grona także trzeba zaliczyć dotychczasowy klub Bartosza, czyli Polski Cukier Toruń.

Rozgrywki 2018/19 Bartosz skończył z linijką 8,3 punktu, 3,7 zbiórki i trafiał za 3 na poziomie 42,4% – najlepszy wynik w karierze. Do tego jeśli chodzi o skuteczność z gry, to miniony sezon był pierwszym jego w PLK, w którym Diduszko trafiał więcej niż 50% rzutów.

W mierzącym znów wysoko Polskim Cukrze raczej należy się spodziewać podobnej roli dla Bartosza jak w poprzednim sezonie – energetycznego rezerwowego, który na parkiet wnosi sporo doświadczenia i boiskowej walki. Być może także przy zmianie trenera więcej będzie prób ustawiania Diduszki na niskiej czwórce, gdzie wydaje się, że mógłby być równie efektywny co Bartłomiej Wołoszyn, dla którego ta pozycja powoli staje się tą dominującą.

Póki co, torunianie pod kontraktem mają tylko 2 zawodników oprócz Diduszki – Aarona Cela i Damiana Kuliga.

GS

