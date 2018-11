Serge Ibaka zgniótł Lakersów – pogrom w LA

Najlepsze w karierze 34 punkty weterana Raptors pomogły kanadyjskiej drużynie zdominować mecz w Los Angeles. Drużyna z Toronto (bilans 9-1) wygrała z Lakers 121:107.

adidas Dame D.O.L.L.A. – w takich butach szaleje Damian Lillard! >>

Raptors wystąpili bez Kawhiego Leonarda, a Lakers dzień wcześniej w efektownym stylu pokonali Blazers. Wydawało się, że nawet grając „back to back” będą w stanie na własnym parkiecie nawiązać walkę. Nic z tych rzeczy, już pierwsza kwarta okazała ich negatywnym rekordem.

Po 12 minutach Raptors prowadzili bowiem 42:17, takiej straty Lakers nie zaliczyli jeszcze nigdy w historii. Więcej punktów od całego zespołu gospodarzy w pierwszej kwarcie zdobył sam Serge Ibaka, który miał już na koncie 20 oczek, po tym, jak trafił perfekcyjne 8 na 8 z gry.

Całe spotkanie, w którym zwycięzca znany był już długo przed końcem, Ibaka skończył z 34 punktami (15/17 z gry!) i 10 zbiórkami. Danny Green trafił 5/8 z dystansu, świetny mecz w pierwszej piątce zaliczył też Pascal Siakam, który miał 16 punktów i 13 zbiórek.

LeBron James grając w Cavs zawsze miał sposób na Raptors, ale teraz był bezradny. Zanotował 18 punktów i 6 asyst, grał krócej niż zwykle. Najwięcej punktów w grającej wciąż w kratkę (bilans 4-6) drużynie zdobył Kyle Kuzma (24). Pełne statystyki TUTAJ >>

adidas Dame D.O.L.L.A. – w takich butach szaleje Damian Lillard! >>