Sergio Rodriguez w Mediolanie – Ettora Messina magnesem

Po dwóch latach spędzonych w Moskwie, jedna z największych gwiazd Euroligi, Sergio Rodriguez, przenosi się do Armani Mediolan. Ettore Messina będzie miał do dyspozycji być może najlepszy zestaw zawodników na rozegraniu w Europie.

Sergio Rodriguez (33 lata, 191 cm) większość swojej kariery europejskiej spędził w Realu Madryt. Ma także za sobą 5 sezonów w NBA (najdłużej Portland Trail Blazers, potem Sacramento Kings, New York Knicks i w 2016/17 Philadelphia 76ers). Ostatnie dwa lata spędził zaś w CSKA Moskwa.

To kolejny gracz, jeden z liderów mistrzów Euroligi z poprzedniego sezonu, który opuszcza rosyjski zespół. Wcześniej zrobili to m.in. Cory Higgins (FC Barcelona Lassa) i Nando De Colo (Fenerbahce Stambuł). Rozgrywki 2018/19 (Euroliga + VTB) Rodriguez zakończył z linijką 10,6 punktu (39% za 3) i 4,6 asysty.

Według informacji włoskich mediów, w kolejnym sezonie hiszpański rozgrywający będzie zawodnikiem Emporio Armani Mediolan. To ogromne wzmocnienie i kolejny wielki hit transferowy.

Włoski zespół trzeba traktować coraz bardzie poważnie w kontekście walki o Final 4 nadchodzącego sezonu. Drużynę poprowadzi słynny Ettore Messina, wracający po latach pracy jako asystent w San Antonio Spurs. Na pozycji numer jeden, oprócz Sergio Rodrigueza, jest jeszcze przecież dotychczasowy lider mediolańczyków, Mike James. To na dziś chyba najlepszy duet zawodników na pozycji numer 1 w Europie.

Zespół z Mediolanu nie zamierza też się powstrzymywać, jeśli chodzi o pozostałe pozycje. Finalizowane sa rozmowy także z inną gwiazdą – Derrickiem Williamsem. Były numer 2. draftu i gracz kilku klubów NBA, w ubiegłym roku poprowadził Bayern Monachium do mistrzostwa Niemiec.

RW