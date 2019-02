Seria Hardena przerwana – niesamowite trójki Younga

James Harden zdobył 28 punktów i nie trafił żadnej z 10 prób z dystansu, co zakończyło serię 32 kolejnych meczów z dorobkiem przynajmniej 30 punktów. Houston Rockets mimo to wygrali z Atlantą Hawks 119:111, a dla przegranych 36 punktów zdobył Trae Young.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden gra jak MVP >>

James Harden ustanowił rekord NBA jeśli chodzi o kolejne mecze z 30 punktami na koncie. W meczu z Atlanta Hawks, wygranym przez Rockets 119:111 zakończył jego śrubowanie i zdobył „zaledwie” 28 punktów. W historii, jeszcze przed połączeniem NBA z ABA, lepszym wynikiem popisał się Wilt Chamberlain (1961), który miał 65 takich meczów.

Harden aktualnie jest pierwszym strzelcem NBA ze średnią punktów na poziomie 36,3. W samym styczniu zdobywał ich przeciętnie 43,6. To astronomiczne liczby, nawet na tak ofensywną ligę jak ta tegoroczna.

James Harden co mecz gra blisko 17 izolacji, co jest wynikiem 3 razy (!) większym niż drugi w tej klasyfikacji John Wall (5,6). Do tego lider Rockets zdobywa w nich świetne 1,12 punktu, co także jest lepszym wynikiem niż każdy inny gracz z TOP10 w tej kwalifikacji.

Rockets aktualnie walczą o przewagę parkietu w pierwszej rundzie playoff. Do składu wrócili już Chris Paul i Clint Capela, co jest na pewno sporym wzmocnieniem. Aktualnie z bilansem 35-25 zajmują 5. miejsce i tracą 2 zwycięstwa do znajdujących się na czwartej lokacie Portland Trail Blazers.

Warto odnotować także bardzo udany występ Trae Younga, który zdobył aż 36 punktów, w tym trafił 8 razy za 3 punkty (kilka naprawdę niesamowitych rzutów). Debiutant skończył ten mecz ze skutecznością 12/23 z gry i 8/12 za 3.

Young po cichu robi swoje i wciąż nie można go skreślać w wyścigu po nagrodę Rookie of The Year, którą już chyba wszyscy wręczyliśmy Luce Donciciowi. Trae aktualnie ma średnie na poziomie 17,5 punktu, 7,7 asysty i 3,3 zbiórki.

