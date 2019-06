Serwis legalnibukmacherzy.pl pomoże wybrać najlepsze zakłady

Jeśli chcesz spróbować swoich sił w typowaniu wyników meczów NBA, Energii Basket Ligi lub innych wydarzeń sportowych przyda ci się pomoc w wyborze najlepszego dla siebie bukmachera. Na polskim rynku istnieje ich aktualnie dziesięciu, a niedługo pojawią się kolejni. Który jest najlepszy? Serwis legalnibukmacherzy.pl rusza z pomocą.

Ranking bukmacherów – kto najlepszy?

Jednym z najważniejszych i najbardziej przydatnych materiałów na stronie jest ranking legalnych bukmacherów online. W przejrzystej tabeli porównano sześć elementów: bonusy na start, ofertę wydarzeń, kursy, aplikacje mobilne, metody płatności oraz jakość produktu. Bukmacherów oceniono w skali od 1 do 10. Na końcu podliczono punkty i na tej podstawie powstał ranking. Pod tabelą znajdziesz opis wszystkich elementów z uzasadnieniem przyznania takich a nie innych ocen. Ranking jest bardzo przydatny, gdy chcesz wybrać bukmachera idealnego dla siebie. Dzięki niemu wiesz na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.

Poznaj opinie innych graczy i serwisu legalnibukmacherzy.pl

Ranking to dobre narzędzie do zrozumienia na co warto zwracać uwagę wybierając zakłady bukmacherskie. Kolejny krok to poznanie opinii ekspertów. Na stronie głównej legalnibukmacherzy.pl znajdziesz zakładkę “Opinie”. Znajdują się tam obszerne artykuły o każdym legalnym bukmacherze online zawierające obiektywne opinie, stworzone przez osoby pracujące wiele lat w branży bukmacherskiej. Opisano i oceniono między innymi wygląd i funkcjonalność strony internetowej i aplikacji mobilnej, ofertę wydarzeń, bonusy powitalne i te dla stałych graczy, proces rejestracji i obsługę klienta. Na końcu każdego artykułu znajdziesz również FAQ, czyli zbiór często zadawanych przez graczy pytań i odpowiedzi. Po zapoznaniu się z takim materiałem, bukmacher nie będzie miał przed tobą tajemnic.

Sprawdź ofertę na zakłady

Zanim zabierzesz się za szczegółowe przeglądanie ofert bukmacherskich, zastanów się, która dyscyplina sportu najbardziej cię interesuje. Czy jest to piłka nożna, nasz ulubiona koszykówka :), tenis, Formuła 1, a może żużel? Możesz też sprawdzić się w typowaniu esportów bądź zakładów specjalnych związanych z bieżącymi wydarzeniami w kraju i na świecie. Z artykułów opiniowych dowiesz się, w których dyscyplinach specjalizuje się dany bukmacher i do której przypisanych jest najwięcej rynków zdarzeń, to posiada najwięcej dyscyplin do obstawiania w sportach wirtualnych i u kogo fani esportów postawią zakłady na najwięcej turniejów.

Nie zapominajmy również o kursach. Czasami bukmacherzy mają bardzo różne kursy na to samo zdarzenie. Dlatego warto wybrać bukmachera, który ma je na stałym, wysokim poziomie. Ta kwestia jest również opisana na stronie.

Jakie bonusy otrzymasz za rejestrację

Gdy już przeanalizujesz oferty bukmacherów i będziesz jeszcze wahał się nad ostatecznym wyborem, zwróć uwagę na bonusy powitalne. Każdy bukmacher ma przewidziane promocje dla osób, które założą u nich konto. Przede wszystkim bonus od depozytu, najpopularniejszy freebet, który otrzymuje się za dokonanie wpłaty na konto. Niektórzy oferują zakład bez ryzyka, czyli możliwość otrzymania zwrotu postawionej przez nas stawki w przypadku przegranego kuponu. Trzecim najpopularniejszym freebetem jest bonus bez depozytu, są to środki jakie otrzymasz od bukmachera za samą rejestrację. Na legalnibukmacherzy.pl znajdziesz opis wszystkich ofert powitalnych, dzięki czemu bez problemu ocenisz, która jest najbardziej satysfakcjonująca dla ciebie. Warto dodać, że w ramach współpracy, serwis legalnibukmacherzy.pl posiada specjalne kody promocyjne. Gdy gracz przejdzie na stronę bukmachera z linku serwisu i użyje kodu bonusowego otrzyma wyjątkową, wyższą niż tradycyjna, ofertę powitalną. Przykładem jest kod bonusowy do Fortuny, dzięki któremu gracz uzyska najwyższy w Polsce zakład bez ryzyka ( 130 zł zamiast 100 zł, które są w standardzie )

Poradnik dla graczy

Jeśli tematyka zakładów bukmacherskich jest dla ciebie zupełną nowością, dobrze by było poznać jej zasady. Jak obstawiać poszczególne dyscypliny, jakie są rodzaje zakładów, czym są wspomniane wyżej kursy bukmacherskie. W menu górnym strony legalnibukmacherzy.pl znajduje się zakładka: “Jak obstawiać”. Znajdziesz tam materiały, które w prosty sposób wyjaśnią ci tajniki stawiania zakładów. Typowanie piłki nożnej znacznie różni się od zakładów na boks czy żużel. Warto poznać te różnice zanim zdecydujesz się postawić kupon. Polecamy również artykuł, w którym eksperci radzą, o czym należy pamiętać stawiając zakłady i czego się wystrzegać. Stosując te zasady będziesz miał większe szanse na wygraną.

Legalnibukmacherzy.pl to bardzo dobry serwis, który pomoże w wyborze pierwszego bukmachera, bądź da wskazówkę osobom, które chcą zmienić tego, u którego aktualnie grają. Jednak to również ciekawa strona dla wytrawnych graczy, gdyż można znaleźć na niej porady dotyczące konkretnych dyscyplin, bądź analizy wydarzeń sportowych i kursów proponowanych przez bukmacherów. Ciekawa są także tzw. ringi, czyli szczegółowe porównanie ofert dwóch wybranych buków. Serdecznie polecamy!